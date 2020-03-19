Цыганов и Ходченкова вместе снимаются в новом сериале

В Мурманске начались съемки комедийного сериала «Иван», главные роли в котором играют Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова. Производством проекта занимается онлайн-кинотеатр ivi.
Съемки картины, помимо Мурманска, должны пройти в Кировске, Норильске и Москве. В роли продюсера проекта выступает Тина Канделаки. В сериале также задействованы Максим Лагашкин, Владимир Меньшов, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Тимофей Трибунцев и другие.
В пресс-службе компании уточняют, что фактически ivi анонсирует выход первых сериалов собственного производства осенью этого года. «Сейчас в разработке и подготовке находится более 40 проектов, скоро начнутся съемки других сериалов и полных метров, которые выйдут в 2020 и в 2021 годах», — говорится в пресс-релизе.
Премьера сериала «Иван» ожидается в 2020 году.