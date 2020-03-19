Цыганов и Ходченкова вместе снимаются в новом сериале

Сериал расскажет о бывшем профессиональном мотогонщике, который стал запойным алкоголиком. Однако в попытках наладить свою жизнь герой начинает подрабатывать в сервисе «трезвый водитель».

Сериал расскажет о бывшем профессиональном мотогонщике, который стал запойным алкоголиком. Однако в попытках наладить свою жизнь герой начинает подрабатывать в сервисе «трезвый водитель».

В пресс-службе компании уточняют, что фактически ivi анонсирует выход первых сериалов собственного производства осенью этого года. «Сейчас в разработке и подготовке находится более 40 проектов, скоро начнутся съемки других сериалов и полных метров, которые выйдут в 2020 и в 2021 годах», — говорится в пресс-релизе.