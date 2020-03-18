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18 марта 2020, РИА Новостиновость

Любовь Успенская обвинила шоу «Пусть говорят» во лжи

Певица рассказала, что ей смешно наблюдать, как происходит «аукцион», на котором пытаются выкупить у ее дочери ложную информацию
Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА,18 мар — РИА «Новости». Певица Любовь Успенская обвинила передачу «Пусть говорят» на «Первом канале» во лжи и разрушении ее жизни и семьи.

В инстаграме певица написала:

Программа «Пусть говорят» превзошла все мои ожидания! Под лозунгами о какой-то помощи, они только продолжают разрушать то, что осталось после всего произошедшего. В Тане (дочери артистки. — Прим. ред.), во мне, во всех нас.
Любовь Успенская

Успенская добавила, что ей смешно наблюдать, как происходит «аукцион», на котором пытаются выкупить у ее дочери ложную информацию: «Видимо, чтобы хоть как-то "отбить" поездку в Америку и "гонорар" моей дочери в размере 15 000 долларов, программу они решили превратить в целый сериал, порционно выдавая всю ту грязь, на которую так потратились».

Во время загрузки произошла ошибка.

«В сухом остатке из всего этого делают спектакль, абсолютно далекий от истины. Татьяна сейчас успешно зарабатывает на шоу, которые оплачивают ее участие с конкретным подтекстом. Вот она — правда», — заключила певица.

Татьяна Плаксина — единственный ребенок певицы. Ранее Успенская заявила, что ее дочь уехала из России в США. Скандал в семье артистки произошел после заявления Плаксиной в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ о том, что мать якобы над ней издевалась.

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