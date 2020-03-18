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18 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Хмельницкая пожаловалась на невостребованность из-за внешности

Актриса сообщила, что хотя и утверждена в новый проект Netflix, ей стали реже предлагать роли последнее время
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49-летняя Алена Хмельницкая пожаловалась на крайне редкие предложения о съемках. Артистка призналась, что три с половиной месяца провела без работы.

В посте, который актриса опубликовала в инстаграме, она предположила, что одной из причин невостребованности в профессии является ее внешность, и задумалась над сменой имиджа.

Может, пришло время поменять мне что-то во внешнем облике? Ну не видят творцы тебя в другом характере, если ты им под нос не сунешь себя другую.
Алена Хмельницкая

Хмельницкая посетовала, что «одних и тех же актеров любят и снимают в одноплановых ролях» на одних и тех же платформах и каналах, и добавила, что она «сидела и страдала», пока Netflix не утвердил ее на роль в новом проекте. «Самооценка, конечно, подвыправилась. Но все равно продолжаю думать, может, поменять что-то в себе», — написала в инстаграме Алена.

В ноябре актриса снималась в последнем сезоне сериала «Старая гвардия», где исполнила роль подполковника Романовой. Финал проекта вышел в январе 2020 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хмельницкая прославилась в начале 90-х благодаря приключенческой мелодраме «Сердца трех». Также актриса снялась в таких фильмах и сериалах, как «Президент и его внучка», «Три полуграции», «Черные волки», «Ландыш серебристый», «Русские амазонки».

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