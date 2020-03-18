Хмельницкая пожаловалась на невостребованность из-за внешности

В посте, который актриса опубликовала в инстаграме, она предположила, что одной из причин невостребованности в профессии является ее внешность, и задумалась над сменой имиджа.

Может, пришло время поменять мне что-то во внешнем облике? Ну не видят творцы тебя в другом характере, если ты им под нос не сунешь себя другую.

Хмельницкая посетовала, что «одних и тех же актеров любят и снимают в одноплановых ролях» на одних и тех же платформах и каналах, и добавила, что она «сидела и страдала», пока Netflix не утвердил ее на роль в новом проекте. «Самооценка, конечно, подвыправилась. Но все равно продолжаю думать, может, поменять что-то в себе», — написала в инстаграме Алена.