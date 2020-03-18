«Первый канал» прервал съемки шоу с Брежневой и Сигаловой

«Первый канал» останавливает съемки и показ танцевального шоу «Dance Революция» из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что второй этап проекта — «поединки» — готов к показу, съемки полуфинала и финала передачи невозможны. В том числе потому, что представители канадской компании, занятые в съемках в формате 360 градусов, не могут приехать в Москву, а Алла Сигалова, входящая в состав жюри, находится на карантине.
Я три дня назад вернулась из Эстонии, и теперь мне предстоит выдержать две недели домашнего карантина. Послушно сижу в заточении. Это нормально, потому что мы должны думать не только о себе, но и о тех, кто рядом с нами.
В шоу «Dance революция» принимают участие профессиональные танцоры и танцевальные коллективы. На протяжении сезона они проходят три этапа: в «отборе» и «поединках» участники выступают перед членами жюри и борются за место в проекте, после чего некоторые покидают конкурс, а оставшиеся попадают в «финал», где определяется победитель.
Ведущей передачи является Алла Михеева, а в жюри, помимо Сигаловой, задействованы Вера Брежнева и Сергей Полунин. Премьера шоу состоялась 9 февраля 2020.