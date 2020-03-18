Из-за коронавируса отложена премьера «Черной вдовы» с Йоханссон

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Американская компания Walt Disney объявила, что откладывает на более поздний срок премьеру фильма «Черная вдова» режиссера Кейт Шортланд, выход которого ранее был запланирован на 1 мая. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление компании.
Новая дата премьеры пока не называется. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, которая привела к закрытию кинотеатров и призывам властей не посещать места скопления людей.
Кроме того, принято решение о переносе дат выхода картин «История Дэвида Копперфилда» и «Женщина в окне», премьеры которых также были запланированы на май. Ранее Walt Disney отложила дату выхода мультфильма «Мулан».
«Черная вдова» — сольный проект о русской разведчице Наташе Романофф со сверхчеловеческими способностями, известной как Черная Вдова, рассказывает о событиях из жизни супергероини задолго до встречи со Мстителями. Главную роль исполнила Скарлетт Йоханссон, в фильме также сыграли Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс. Кроме того, ранее стало известно, что Наташу Романофф в детстве сыграет дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон.