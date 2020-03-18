Из-за коронавируса отложена премьера «Черной вдовы» с Йоханссон

Кадр из фильма «Черная вдова»

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Американская компания Walt Disney объявила, что откладывает на более поздний срок премьеру фильма «Черная вдова» режиссера Кейт Шортланд, выход которого ранее был запланирован на 1 мая. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление компании.

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Новая дата премьеры пока не называется. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, которая привела к закрытию кинотеатров и призывам властей не посещать места скопления людей.