Названы имена новых ведущих «Орла и решки»

Телеканал «Пятница!» готовит к показу новый сезон тревел-шоу «Орел и Решка». Ведущими новых выпусков проекта, которые будут выходить с подзаголовком «Безумный уик-энд», станут блогеры Юлия Коваль и Ян Гордиенко (псевдоним — ЯнГо).

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Создатели шоу объяснили название сезона тем, что он будет во многом «сумасшедшим»: команда проекта «во главе» с Коваль и Гордиенко посетит самые дорогие города, покажет безумные традиции стран, примет участие в экстремальных развлечениях и аттракционах, которые побоялись покорить другие ведущие шоу, проедется на самом необычном транспорте, попробует самые безумные блюда и потратит на все это крайне много средств. Гордиенко поделился впечатлениями от съемок:

«Орел и решка» — это школа жизни, тяжелой жизни, где ты заново учишься всему, в том числе дисциплине. <...> Это точно лучшее, что происходило со мной! Ян Гордиенко

Коваль, в свою очередь, призналась, что съемки дались ей тяжело:

Трепет перед стартом был как перед свадьбой. <...> Потом начались съемки и… я чуть не умерла! А ещё я узнала, что такое подъем в 5.30 каждый день. Для любящего поспать блогера это удар ниже пояса. Юлия Коваль

Тем не менее, Юлия считает роль ведущей «Орла и решки» настоящим вызовом и крутым поворотом в карьере.

Новый сезон «Орла и решки» стартует 30 марта в 19.00 на телеканале «Пятница!».