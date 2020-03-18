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18 марта 2020, Lenta.Ruновость

От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию

Когда стартовали съемки, коронавирус считался исключительно китайской проблемой
Кадр из немецкого реалити-шоу «Большой брат»

Участников немецкой версии реалити-шоу «Большой брат» назвали последними людьми в мире, которые не знают о пандемии коронавируса. Как сообщает The Guardian, правила передачи подразумевают, что герои должны быть полностью отрезаны от внешнего мира.

В 13-м сезоне немецкого шоу на данный момент участвуют 14 человек. Для большинства из них съемки начались 6 февраля, тогда коронавирус считался исключительно китайской проблемой. Несколько человек присоединились к «Большому брату» 6 марта, однако отмечается, что они вряд ли могут представлять текущие масштабы распространения вируса.

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Продюсеры шоу объяснили решение скрыть пандемию от героев правилами передачи: они нарушают информационную блокаду только в случае болезни кого-либо из членов семьи участника.

Позицию создателей шоу раскритиковали в социальных сетях, после чего продюсеры приняли решение рассказать запертым в доме участникам о пандемии. Посвященный этому специальный выпуск вышел в эфир 17 марта.

Напомним, по последним данным, в мире зарегистрировано более 185 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 81 тысячи из них — в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

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