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17 марта 2020, Lenta.Ruновость

Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом

Кристофер Хивью сообщил, что самоизолируется, и призвал поклонников регулярно мыть руки
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Все о коронавирусе

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.

Актер подчеркнул, что находится в Норвегии. Члены его семьи также оказались заражены. Он опубликовал селфи с 49-летней женой, журналисткой и режиссером Гри Хивью. «Мы самоизолируемся дома на столько, на сколько потребуется. Здоровье у нас в порядке — у меня только легкие симптомы простуды. Есть люди в зоне риска, для которых этот вирус может оказаться ужасной новостью, так что я призываю вас всех быть крайне осторожными», — написал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хивью призвал подписчиков регулярно мыть руки, не подходить к другим людям ближе чем на полтора метра и находиться на карантине.

41-летний Кристофер Хивью снимался во втором сезоне сериала «Ведьмак». Как сообщал Deadline, из-за пандемии коронавируса съемки отложили на две недели. После того как у актера нашли коронавирус, Netflix призвала всю съемочную группу самоизолироваться.

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16 марта 47-летний британский актер Идрис Эльба объявил, что заразился коронавирусом, чуть раньше стало известно о том, что Ольга Куриленко также оказалась заражена. Вирус был найден и у американского актера Тома Хэнкса и его жены.

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