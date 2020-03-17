Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом

Актер подчеркнул, что находится в Норвегии. Члены его семьи также оказались заражены. Он опубликовал селфи с 49-летней женой, журналисткой и режиссером Гри Хивью. «Мы самоизолируемся дома на столько, на сколько потребуется. Здоровье у нас в порядке — у меня только легкие симптомы простуды. Есть люди в зоне риска, для которых этот вирус может оказаться ужасной новостью, так что я призываю вас всех быть крайне осторожными», — написал он.