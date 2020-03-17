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17 марта 2020, ТАССновость

Названа худшая актриса по версии премии «Золотая малина»

«Награды» за самые сомнительные достижения в кинематографе получили также режиссер и актеры
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НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Мюзикл «Кошки» режиссера Тома Хупера получил «Золотую малину» в номинации «Худший фильм». Видеоролик с объявлением лауреатов данной «награды» за самые сомнительные достижения в кинематографе был размещен в понедельник на портале YouTube.

В данной категории, которая считается основной, также были представлены ленты «Фанат», «Призраки Шэрон Тейт», «Мэдея на похоронах» и «Рэмбо: Последняя кровь». Хупер также получил «Золотую малину» в номинации «Худший режиссер». 

В номинации «Худшая актриса» «Золотую малину» получила Хилари Дафф за роль в фильме «Призраки Шэрон Тейт». В число претендентов также вошли Энн Хэтэуэй («Море соблазна»), Франческа Хэйуорд («Кошки») и Ребел УилсонОтпетые мошенницы»).

Худшим актером был признан Джон Траволта за роли в фильмах «Фанат» и «Торговый пункт». В данной категории также были представлены Мэттью МакконахиМоре соблазна»), Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»), Джеймс ФранкоЗеровилль») и Дэвид ХарборХеллбой»).

Премию «Золотая малина» учредили в 1980 году. Номинантов ежегодно выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. На данную премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и сомнительные работы в кино. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов.

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Джон Траволта
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Том Хупер
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