Названа худшая актриса по версии премии «Золотая малина»

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Мюзикл « Кошки » режиссера Тома Хупера получил «Золотую малину» в номинации «Худший фильм». Видеоролик с объявлением лауреатов данной «награды» за самые сомнительные достижения в кинематографе был размещен в понедельник на портале YouTube.

Премию «Золотая малина» учредили в 1980 году. Номинантов ежегодно выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. На данную премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и сомнительные работы в кино. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов.