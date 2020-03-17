Гузееву довели до слез на съемках «Давай поженимся!»

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева пожаловалась на одну из участвовавших в шоу невест. В инстаграме она рассказала, что за время съемок девушка выпила из ведущих «всю кровь» и довела ее до слез:
Отвратительная была невеста. Прям сижу и плачу в гримерной.
По словам ведущей, подобного никогда не случалось за 12 лет существования передачи. Она предположила, что девушка пришла на программу, чтобы самоутвердиться, а также усомнилась в ее психическом здоровье, назвав ее «просто сумасшедшей».
Невеста пожелала ведущим «Давай поженимся!», чтобы передачу скорее сняли с эфира, говорит Гузеева. Затем девушка заявила, что «она открыла программу, она же ее и закроет». Кроме того, гостья осыпала присутствовавших на съемке проклятиями и проводила какие-то манипуляции с водой. По мнению астролога Василисы Володиной, невеста устроила на программе «сеанс черной магии».
Гузеева добавила, что ее соведущие тоже находятся под впечатлением от участницы шоу. «Умом понимаю, что нельзя вестись на такие глупости», — отметила ведущая и добавила, что хочет, чтобы невесту «вывели на чистую воду».
Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Согласно условиям программы, герою выпуска, жениху или невесте, предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника своими разнообразными талантами.