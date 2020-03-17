Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
Психотерапевт Кидман, юрист Бланшетт: главные сериалы весны 2020
10 телешоу
Реальная любовь: 10 увлекательных шоу про отношения
12 сериалов
Диверсанты и шпионы: 10 военных детективных сериалов
10 сериалов
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
10 необычных сериалов для романтического вечера
10 фильмов
Главное — настрой: 10 позитивных фильмов, чтобы не унывать
50 фильмов
Джуди, Джеки и Коко: 50 вдохновляющих фильмов про великих женщин
70 фильмов
Все о ней: фильмы, которые помогут лучше понять женщин
20 фильмов
Зима, уходи: теплые фильмы для весеннего настроения
15 фильмов
Ходченкова с саблей, Петров с мячом: 15 главных фильмов весны

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
17 марта 2020, Lenta.Ruновость

Гузееву довели до слез на съемках «Давай поженимся!»

Ведущая рассказала поклонникам об «отвратительной невесте»
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева пожаловалась на одну из участвовавших в шоу невест. В инстаграме она рассказала, что за время съемок девушка выпила из ведущих «всю кровь» и довела ее до слез:

Новость
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас
Отвратительная была невеста. Прям сижу и плачу в гримерной.
Лариса Гузеева

По словам ведущей, подобного никогда не случалось за 12 лет существования передачи. Она предположила, что девушка пришла на программу, чтобы самоутвердиться, а также усомнилась в ее психическом здоровье, назвав ее «просто сумасшедшей».

Невеста пожелала ведущим «Давай поженимся!», чтобы передачу скорее сняли с эфира, говорит Гузеева. Затем девушка заявила, что «она открыла программу, она же ее и закроет». Кроме того, гостья осыпала присутствовавших на съемке проклятиями и проводила какие-то манипуляции с водой. По мнению астролога Василисы Володиной, невеста устроила на программе «сеанс черной магии».

Гузеева добавила, что ее соведущие тоже находятся под впечатлением от участницы шоу. «Умом понимаю, что нельзя вестись на такие глупости», — отметила ведущая и добавила, что хочет, чтобы невесту «вывели на чистую воду».

Во время загрузки произошла ошибка.

Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Согласно условиям программы, герою выпуска, жениху или невесте, предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника своими разнообразными талантами.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Лариса Гузеева
Василиса Володина
Иван Ургант будет снимать свое шоу без зрителей
Давай поженимся!
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения»
Шепелеву нашли замену в шоу «На самом деле»
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение»
Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала»
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу
Шутку на «Первом» о происхождении коронавируса приняли за правду
Светлана Зейналова преобразилась в шоу «Модный приговор»
«Первый канал» запускает шоу с Собчак и Гордоном
Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»
Толкалина и Лазарев-мл. играют любовь в сериале: фото со съемок
Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
Российские зрители выбрали своих победителей «Оскара 2020»
Вилкова, Семчев, Лыков на съемках мистической мелодрамы
Муромцева отказалась сниматься в сериале Прилучного и пожалела
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора»
Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах
Петросяна возмутил выпуск «Пусть говорят» о его разводе
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»
Терон, Кидман и Робби представили совместный фильм в Голливуде
Банщикова приступила к съемкам в пятом сезоне «Ищейки»
Режиссер показала съемки новых серий «Ничто не случается дважды»
Иванова и ребенок: фото со съемок «Теста на беременность 2»
Андрей Данилко расплакался на шоу талантов и покинул студию
Сябитовой понадобилась помощь медиков на съемках «Форта Боярд»
СМИ: выход продолжения «Мажора» откладывается
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом
Шарлиз Терон носила на лице протезы на съемках фильма «Скандал»
Познер поддержал Галкина, рассказавшего о цензуре на ТВ
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу
Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»
В шоу «Давай поженимся!» пришел жених в костюме Человека-паука
Николь Кидман и Шарлиз Терон на премьере фильма «Скандал»
Семья Юлии Началовой одобрила идею снять сериал о певице
Астролог «Давай поженимся!» ответила обвинившим шоу в постановке
Мартиросян стал ведущим нового шоу на «Первом канале»
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк
Дочь ведущей «Давай поженимся!» заявила о сложных съемках шоу
Ургант пошутил над Биланом на «Первом» из-за «пьяного» концерта
Снигирь впечатлила очередным историческим образом на съемках
Спасший 226 пассажиров пилот сказал, кто должен сыграть его
Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в «Голос»
Эрнст назвал условие для возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»
Сюткин впервые стал наставником «Голоса»
Двухлетняя дочь Банщиковой играет сына главной героини «Ищейки»
Климова и Панкратов-Черный вместе снимаются в военной драме
Фильмы онлайн
Не знаете что посмотреть? Мы подскажем!
 Российский врач объяснил внезапные смерти Децла, Доренко и Чаплина
28-летняя супермодель удивила фанатов откровенным нарядом. Фото
Новости
Назван худший фильм по версии премии «Золотая малина»
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Дочь Сталлоне снимется в сериале вместе с Брюсом Уиллисом
Кинотеатрам дали рекомендации по работе из-за коронавируса
Крид, Барановская и Лазарев на фестивале «Жара» в Сочи
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Иван Ургант будет снимать свое шоу без зрителей
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Цыганову — 41: неожиданные роли, в которых вы его не заметили
Барановская с дочкой, Билан, Гагарина на премьере в Москве
Елена Летучая стала ведущей семейного шоу: первые фото со съемок
Стася Милославская: «Я бросила вызов самой себе»
Режиссер рассказал, как попал в больницу после удара Уилла Смита
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения»
Стало известно, кто сыграет невест Дракулы в новом сериале
Ума Турман и звезда «Теории большого взрыва» снимутся вместе
Мария Миронова снялась в сериале про выигрыш в лотерею
Фанаты «Звездных войн» раскритиковали роман «Скайуокер. Восход»
Том Хэнкс приехал на съемки и заразился коронавирусом
Звезда «Игры престолов» вернется на ТВ после 6-летнего перерыва
Мерьем Узерли призналась в чувствах к коллеге по сериалу
Бледанс, Жуков, Борщева и другие на премьере сериала «Корни»
Вин Дизель рассказал об «альфа-Груте» в новом фильме про Тора
Анна Седокова запускает новое откровенное шоу
12-летняя дочь Миллы Йовович снялась со Скарлетт Йоханссон
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун — 62
Агилера и звезды новой «Мулан» на мировой премьере фильма
СМИ: Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Танцора из клипа Little Big превратили в мем (фото) Теперь его зовут на «Евровидение»
Популярные темы на «Детях»
Я может чего то не понимаю?) 200
Очень стыдно 196
Котята! 125
Москва. Закрыли школы? 124
Леди
Юлия Высоцкая восхитила поклонников необычным образом Актриса преобразилась с помощью двух аксессуаров.
Здоровье
Глава ВОЗ в России рассказала о тайнах коронавируса А также о том, как правильно себя вести во время пандемии.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь