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16 марта 2020, ТАССновость

Идрис Эльба заразился коронавирусом

При этом актер добавил, что пока у него нет симптомов болезни
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8
фотографий
8
фотографий

ТАСС, 16 марта. Британский актер Идрис Эльба сообщил, что прошел тест на коронавирус нового типа, который дал положительный результат. Об этом он написал на своей странице в твиттере, сопроводив пост видеороликом.

Этим утром я прошел тест на COVID-19, он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал, что могу быть подвержен инфицированию вирусом.
Идрис Эльба

Актер добавил, что будет сообщать поклонникам о своем состоянии здоровья, и отметил, что не паникует.

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Идрис Эльба родился в Лондоне в 1972 году. Свою актерскую карьеру он начал на телевидении. В 1990-х годах Эльба начал сниматься в кино. Популярность к нему пришла в 2011 году с выходом фильма «Тор» режиссера Кеннета Браны по одноименному комиксу издательства Marvel Comics.

Известность Эльбе принесли также криминальная комедия «Рок-н-рольщик», научно-фантастический боевик «Тихоокеанский рубеж» и драма «Большая игра». В 2012 году Эльба был удостоен премии «Золотой глобус» в категории «Лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ» за роль в многосерийном детективе «Лютер».

Напомним, 16 марта стало известно, что коронавирус выявили у Ольги Куриленко: актриса рассказала, что соблюдает режим самоизоляции около недели. 12 марта сообщалось, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. В первых числах марта коронавирус также выявили у чилийского писателя и кинорежиссера Луиса Сепульведы.

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