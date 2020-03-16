Дочь Сталлоне снимется в сериале вместе с Брюсом Уиллисом

Дочь Сильвестра Сталлоне, 21-летняя Систин Роуз Сталлоне, вместе с 43-летним Лукасом Хаасом и 29-летним Машином Ган Келли («Битва за Землю») присоединилась к актерскому составу нового остросюжетного сериала Midnight In The Switchgrass (буквальный перевод с английского — «Полночь в просе»), сообщает портал Deadline.
По данным издания, на роли в многосерийном триллере ранее были утверждены Брюс Уиллис, Меган Фокс, Эмиль Хирш, Кэйтлин Кармайкл («Сама жизнь»), Майкл Бич («Если Бил-стрит могла бы заговорить») и Уэлкер Уайт («Год собаки»). Режиссерское кресло занял продюсер картин «Ирландец» и «Последствия» Рэндолл Эмметт, для которого проект станет дебютным в качестве постановщика.
Съемки триллера стартовали на этой неделе в Пуэрто-Рико. Помимо Эмметта, проект продюсируют Джордж Фурла («10 минут спустя»), Луилло Руис («Ана») и Тим Салливан («Письма к Джульетте»).
Отметим, что дочь Сталлоне ранее пробовала себя в модельном бизнесе. В кино начинающая актриса дебютировала в 2019 году, снявшись в триллере Йоханнеса Робертса «Синяя бездна 2».
Дата выхода нового сериала пока неизвестна.