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16 марта 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Дочь Сталлоне снимется в сериале вместе с Брюсом Уиллисом

Режиссером проекта выступает продюсер биографической драмы «Ирландец»
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8
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Дочь Сильвестра Сталлоне, 21-летняя Систин Роуз Сталлоне, вместе с 43-летним Лукасом Хаасом и 29-летним Машином Ган Келли («Битва за Землю») присоединилась к актерскому составу нового остросюжетного сериала Midnight In The Switchgrass (буквальный перевод с английского — «Полночь в просе»), сообщает портал Deadline.

По данным издания, на роли в многосерийном триллере ранее были утверждены Брюс Уиллис, Меган Фокс, Эмиль Хирш, Кэйтлин Кармайкл («Сама жизнь»), Майкл Бич («Если Бил-стрит могла бы заговорить») и Уэлкер Уайт («Год собаки»). Режиссерское кресло занял продюсер картин «Ирландец» и «Последствия» Рэндолл Эмметт, для которого проект станет дебютным в качестве постановщика.

По сюжету агент ФБР (Фокс) и детектив из Флориды (Хирш) объединяются для расследования череды нераскрытых убийств. Служители закона пытаются найти и остановить преступника, прежде чем тот найдет еще одну жертву.

Съемки триллера стартовали на этой неделе в Пуэрто-Рико. Помимо Эмметта, проект продюсируют Джордж Фурла («10 минут спустя»), Луилло Руис («Ана») и Тим Салливан («Письма к Джульетте»).

Отметим, что дочь Сталлоне ранее пробовала себя в модельном бизнесе. В кино начинающая актриса дебютировала в 2019 году, снявшись в триллере Йоханнеса Робертса «Синяя бездна 2».

Дата выхода нового сериала пока неизвестна.

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