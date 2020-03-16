Кинотеатрам дали рекомендации по работе из-за коронавируса

Российским кинотеатрам порекомендовали ограничить по возможности количество билетов для продажи до 100–150 на один кинозал. Рекомендации размещены на сайте «Ассоциации владельцев кинотеатров».

Так, кассирам рекомендуют предлагать зрителям билеты с оставлением одного свободного места слева и справа, а также разместить в местах массового пребывания зрителей антибактериальные гели и салфетки.

Кроме того, ассоциация рекомендует увеличить интервалы между сеансами до 30 минут для проветривания и дезинфекции помещения. На сайте организации говорится:

Все действия сотрудников кинотеатров должны быть продиктованы реальной заботой о безопасности и здоровье наших кинозрителей, и наши зрители должны ощущать эти меры именно как нашу искреннюю заботу, а не как формальное исполнение предписаний.

Ранее стало известно, что кинотеатры в Мурманске перешли на особый режим работы. Так, присутствие зрителей на каждом сеансе не должно превышать 99 человек.