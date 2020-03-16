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16 марта 2020, Известияновость

Кинотеатрам дали рекомендации по работе из-за коронавируса

В некоторых городах России кинотеатры уже перешли на особый режим работы
Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Российским кинотеатрам порекомендовали ограничить по возможности количество билетов для продажи до 100–150 на один кинозал. Рекомендации размещены на сайте «Ассоциации владельцев кинотеатров».

Так, кассирам рекомендуют предлагать зрителям билеты с оставлением одного свободного места слева и справа, а также разместить в местах массового пребывания зрителей антибактериальные гели и салфетки.

Сюжет
Коронавирус Covid-19

Кроме того, ассоциация рекомендует увеличить интервалы между сеансами до 30 минут для проветривания и дезинфекции помещения. На сайте организации говорится:

Все действия сотрудников кинотеатров должны быть продиктованы реальной заботой о безопасности и здоровье наших кинозрителей, и наши зрители должны ощущать эти меры именно как нашу искреннюю заботу, а не как формальное исполнение предписаний.

Ранее стало известно, что кинотеатры в Мурманске перешли на особый режим работы. Так, присутствие зрителей на каждом сеансе не должно превышать 99 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 171 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.

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