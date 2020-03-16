Иван Ургант будет снимать свое шоу без зрителей

МОСКВА, 15 мар — РИА «Новости». Команда шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» сообщила в своем инстаграме о решении снимать следующие выпуски программы без зрителей в зале.

В сообщении говорится о том, что команда проекта дорожит здоровьем зрителей, поэтому приняла решение отказаться от участия массовки в съемках проекта.

«Реакция в зале — это неотъемлемая часть нашей программы», — сообщается в записи на странице шоу.

Команда проекта пожелала здоровья поклонникам шоу.