Иван Ургант будет снимать свое шоу без зрителей

МОСКВА, 15 мар — РИА «Новости». Команда шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» сообщила в своем инстаграме о решении снимать следующие выпуски программы без зрителей в зале.
В сообщении говорится о том, что команда проекта дорожит здоровьем зрителей, поэтому приняла решение отказаться от участия массовки в съемках проекта.
«Реакция в зале — это неотъемлемая часть нашей программы», — сообщается в записи на странице шоу.
Команда проекта пожелала здоровья поклонникам шоу.
Шоу «Вечерний Ургант» выходит на «Первом канале» с 2012 года. Его бессменным ведущим является Иван Ургант, а соведущими — Дмитрий Хрусталёв и Александр Гудков. В съемках программы также принимают участие Алла Михеева, Владимир Маркони, Ирена Понарошку и другие.