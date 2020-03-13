Барановская с дочкой, Билан, Гагарина на премьере в Москве

В кинотеатре «Москва» состоялась премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур» — продолжения анимационной ленты 2016 года. Фильм представили актеры, озвучившие персонажей в российской версии картины: Дима Билан, Виктория Дайнеко, Полина Гагарина и Михаил Галустян.
По красной дорожке также прошли Юлия Барановская с дочерью, Агата Муцениеце, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, Алена Шишкова с дочерью от Тимати Алисой Юнусовой, Анна Цуканова-Котт и многие другие.
Новый мультфильм расскажет о новых приключениях маленьких разноцветных существ, которые очень любят петь. Главные герои — Розочка и Цветан — будут вынуждены дать отпор несправедливости и засилью рока.
В оригинальной версии мультфильма героев озвучили Джастин Тимберлэйк, Анна Кендрик, Сэм Рокуэлл и Джейми Дорнан.
В российский прокат мультфильм «Тролли. Мировой тур» выйдет 19 марта.