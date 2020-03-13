Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
Психотерапевт Кидман, юрист Бланшетт: главные сериалы весны 2020
10 телешоу
Реальная любовь: 10 увлекательных шоу про отношения
12 сериалов
Диверсанты и шпионы: 10 военных детективных сериалов
10 сериалов
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
10 необычных сериалов для романтического вечера
50 фильмов
Джуди, Джеки и Коко: 50 вдохновляющих фильмов про великих женщин
70 фильмов
Все о ней: фильмы, которые помогут лучше понять женщин
20 фильмов
Зима, уходи: теплые фильмы для весеннего настроения
20 фильмов
Ходченкова с саблей, Петров с мячом: 20 главных фильмов весны
25 фильмов
Мужской уикенд: 25 боевиков с девушками в главной роли

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
13 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Барановская с дочкой, Билан, Гагарина на премьере в Москве

Звезды поддержали показ второй части анимационной картины «Тролли»

В кинотеатре «Москва» состоялась премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур» — продолжения анимационной ленты 2016 года. Фильм представили актеры, озвучившие персонажей в российской версии картины: Дима Билан, Виктория Дайнеко, Полина Гагарина и Михаил Галустян.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

По красной дорожке также прошли Юлия Барановская с дочерью, Агата Муцениеце, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, Алена Шишкова с дочерью от Тимати Алисой Юнусовой, Анна Цуканова-Котт и многие другие.

Новый мультфильм расскажет о новых приключениях маленьких разноцветных существ, которые очень любят петь. Главные герои — Розочка и Цветан — будут вынуждены дать отпор несправедливости и засилью рока.

В оригинальной версии мультфильма героев озвучили Джастин Тимберлэйк, Анна Кендрик, Сэм Рокуэлл и Джейми Дорнан.

В российский прокат мультфильм «Тролли. Мировой тур» выйдет 19 марта.

Тролли. Мировой тур
2020/США6+комедиямультфильмымюзиклприключениясемейныйфэнтези
Смотреть трейлер
Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Согдиана
Полина Гагарина
Бледанс, Жуков, Борщева и другие на премьере сериала «Корни»
Тролли. Мировой тур
Михаил Галустян
Агилера и звезды новой «Мулан» на мировой премьере фильма
Виктория Дайнеко
Агата Муцениеце
Кира Найтли представила фильм «Мисс Плохое поведение»
Дима Билан
Юлия Барановская
Дочь Валерии, Барановская, Клава Кока на вечеринке «Жары»
Анна Цуканова-Котт
Водонаева, Бледанс, Безрукова на премьере с Биковичем
Пересильд, Машкова, Дапкунайте на премьере фильма Добрыгина
От Грин до Мастроянни: все звезды на «французском "Оскаре"»
Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала
Милославская, Снигирь, Исакова: звезды на премьере фильма
Ирина Безрукова, Мария Машкова, Полина Виторган на кинопремьере
Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма
В Берлине стартовал кинофестиваль: звезды на церемонии открытия
Бледанс, Чехова с сыном на премьере «Доктора Дулиттла» в Москве
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу
Самбурская, Зудина, Безрукова на премьере «Калашникова»
Семенович, Лолита, Крид: звезды на концерте «Муз-ТВ» в Кремле
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Кардашьян и победители «Оскара» на вечеринке в честь премии
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото
Бочкарева, Бледанс, Борисова на премьере «Джентльменов»
Зайка, Храмова, Глинников представили новый сезон «Фитнеса»
Элайджа Вуд станцевал на премьере с российскими звездами
Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»
Шпица и Хакамада на премьере фильма с Денев в Москве
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
Йоханссон, Зеллвегер, Феникс: звезды и победители на BAFTA 2020
Асмус в слезы, Мороз — в пляс: киноновости недели
Машкова, Михалкова, Толстоганова на открытии фестиваля в Москве
Яркая премьера: Марго Робби представила «Хищных птиц»
Мороз, Собчак с Богомоловым и другие на премьере «Содержанок»
Асмус, Безрукова, Галустян на премьере фильма с Мухаметовым
Питт, ДиКаприо, Терон: все звезды на ланче в честь «Оскара»
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел»
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
Главный слух недели и новый сериал про Екатерину II: киноновости
Кинокритики назвали лучший российский фильм 2019 года
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви
Энистон и Питт, Лопез с женихом на премии Гильдии актеров
Рекорд Билли Айлиш и пополнение в «Сватах»: киноновости недели
Пенелопа Крус с сестрой на вручении кинопремии в Мадриде
Селена Гомес и Дауни-мл. представили совместный фильм
«Оскар 2020»: все номинанты премии
Критики назвали лучший фильм и актеров года
Питт с «Глобусом» и новая Алиса Селезнева: киноновости недели
70-летний Гир и Джулианна Маргулис представили совместный фильм
Турман, Хайек, Крэйг: звезды и победители на премии критиков
Новости
Елена Летучая стала ведущей семейного шоу: первые фото со съемок
Стася Милославская: «Я бросила вызов самой себе»
Режиссер рассказал, как попал в больницу после удара Уилла Смита
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения»
Стало известно, кто сыграет невест Дракулы в новом сериале
Ума Турман и звезда «Теории большого взрыва» снимутся вместе
Мария Миронова снялась в сериале про выигрыш в лотерею
Фанаты «Звездных войн» раскритиковали роман «Скайуокер. Восход»
Том Хэнкс приехал на съемки и заразился коронавирусом
Звезда «Игры престолов» вернется на ТВ после 6-летнего перерыва
Мерьем Узерли призналась в чувствах к коллеге по сериалу
Бледанс, Жуков, Борщева и другие на премьере сериала «Корни»
Вин Дизель рассказал об «альфа-Груте» в новом фильме про Тора
Анна Седокова запускает новое откровенное шоу
12-летняя дочь Миллы Йовович снялась со Скарлетт Йоханссон
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун — 62
Агилера и звезды новой «Мулан» на мировой премьере фильма
СМИ: Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Шепелеву нашли замену в шоу «На самом деле»
Кира Найтли представила фильм «Мисс Плохое поведение»
Disney снимет многосерийный приквел «Красавицы и чудовища»
Лазарев расплакался на съемках телешоу
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Софья Эрнст: «Хочется рассказывать истории сильных женщин»
Усатова ищет невесту Аверину в новом сериале: фото со съемок
«Евровидение» оказалось под угрозой из-за коронавируса
Эмилия Кларк рассказала, что украл ее брат из «Игры престолов»
Тарасова и Стычкин играют пару: фото со съемок новой комедии
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Зачем российские «Лады» собирают на украинском заводе ЗАЗ Первая партия машин уже выпущена в Запорожье и отправлена дилерам
Дети
Врач рассказал, до какого возраста лучше рожать Рассказывает врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Любовь Ефремова
Леди
Петросян смутил сеть гладко выбритыми ногами Пара улетела в Дубай.
Здоровье
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости Пять лет назад он ушел из бизнеса.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь