Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения»

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Песня Uno группы Little Big для конкурса «Евровидение» уступает их прежним хитам, но представители России все же смогут добиться успеха на смотре. Такое мнение в беседе с ТАСС в пятницу высказала продюсер Яна Рудковская, работающая с Димой Биланом — победителем «Евровидения 2008».

Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах в мае, состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

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Конечно, я ожидала большего, потому что у Little Big есть потрясающие суперхиты, и мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой «боевичок». Это неплохой, модный трек, но мне не хватило хитовости. Яна Рудковская

При этом продюсер уверена, что это не уменьшает шансов группы на успех. «Это их стилистика, они сто процентов будут фаворитами этого конкурса. Их уже все знают, и многие западные страны любят. И Нидерланды — как раз страна под этих ребят: такая же очень свободная», — подчеркнула она.

Рудковская также поддержала решение Little Big петь на «Евровидении» на английском языке. «Пока единственным победителем конкурса из России стал Дима Билан, и он пел на английском языке. Мало какие страны, которые смотрят этот конкурс, говорят по-русски. Можно, конечно, приехать и петь на русском языке, но это неуважение к формату конкурса: он международный, и если ты хочешь донести какую-то мысль до слушателей, они должны понимать, о чем ты поешь», — добавила продюсер.

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Напомним, о том, что Little Big представят Россию на «Евровидении», стало известно вечером 2 марта. Вокалист Илья Прусикин пообещал, что на конкурсе группа исполнит новую песню. «Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком», — отметил он. Фронтмен добавил, что группа «всегда работала на веселье, на карнавале» и не собирается изменять себе.