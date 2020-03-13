Стало известно, кто сыграет невест Дракулы в новом сериале

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Актрисы Эрин Ричардс («Готэм»), Джина Торрес («Мир дикого запада») и Кэтерин Реис («Когти») исполнят главные роли в новом сериале кинокомпании ABC, получившем рабочее название «Невесты». Об этом сообщает портал Deadline.

Как отмечает издание, теледрама с элементами хоррора расскажет о трех возлюбленных графа Дракулы, живущих в современном Нью-Йорке, и о том, на что они идут для сохранения богатства, престижа, наследия и своей необычной семьи.

Роль Дракулы исполнит звезда сериала «Диета из Санта-Клариты» Горан Вишнич. Также в касте значатся Крис Мэйсон («Список Хонор») и София Татум («Мне это не нравится»).

Режиссером проекта стала постановщица «Американской истории ужасов» Мэгги Кили, которая также напишет сценарий к первому эпизоду совместно с продюсером и сценаристом «Ривердэйла» и «Леденящих душу приключений Сабрины» Роберто Агирре-Сакасом. Последний, помимо прочего, выступит одним из исполнительных продюсеров проекта.

Сообщается, что пока планируется снять только пилотный эпизод. Сериал производится Berlanti Prods совместно с Warner Bros. Television и ABC Studios, частью Disney TV Studios.