Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
Психотерапевт Кидман, юрист Бланшетт: главные сериалы весны 2020
10 телешоу
Реальная любовь: 10 увлекательных шоу про отношения
12 сериалов
Диверсанты и шпионы: 10 военных детективных сериалов
10 сериалов
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
10 необычных сериалов для романтического вечера
50 фильмов
Джуди, Джеки и Коко: 50 вдохновляющих фильмов про великих женщин
70 фильмов
Все о ней: фильмы, которые помогут лучше понять женщин
20 фильмов
Зима, уходи: теплые фильмы для весеннего настроения
20 фильмов
Ходченкова с саблей, Петров с мячом: 20 главных фильмов весны
25 фильмов
Мужской уикенд: 25 боевиков с девушками в главной роли

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
13 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Стало известно, кто сыграет невест Дракулы в новом сериале

ABC запускает в производство проект, который расскажет о живущих в современном Нью-Йорке возлюбленных знаменитого вампира
6
фотографий

Актрисы Эрин Ричардс («Готэм»), Джина ТорресМир дикого запада») и Кэтерин Реис («Когти») исполнят главные роли в новом сериале кинокомпании ABC, получившем рабочее название «Невесты». Об этом сообщает портал Deadline.

Как отмечает издание, теледрама с элементами хоррора расскажет о трех возлюбленных графа Дракулы, живущих в современном Нью-Йорке, и о том, на что они идут для сохранения богатства, престижа, наследия и своей необычной семьи.

Роль Дракулы исполнит звезда сериала «Диета из Санта-Клариты» Горан Вишнич. Также в касте значатся Крис Мэйсон («Список Хонор») и София Татум («Мне это не нравится»).

Режиссером проекта стала постановщица «Американской истории ужасов» Мэгги Кили, которая также напишет сценарий к первому эпизоду совместно с продюсером и сценаристом «Ривердэйла» и «Леденящих душу приключений Сабрины» Роберто Агирре-Сакасом. Последний, помимо прочего, выступит одним из исполнительных продюсеров проекта.

Сообщается, что пока планируется снять только пилотный эпизод. Сериал производится Berlanti Prods совместно с Warner Bros. Television и ABC Studios, частью Disney TV Studios.

Дата начала съемок и выхода сериала пока неизвестна.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Джина Торрес
Gina Torres
Ума Турман и звезда «Теории большого взрыва» снимутся вместе
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским
Режиссер «Родины» снимет сериал об Октябрьской революции
Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото
Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках
Джуд Лоу планирует сняться в сатирическом сериале о Голливуде
Режиссер «Текста» экранизирует еще одну книгу Глуховского
В сериале по «Паразитам» может сыграть звезда «Мстителей»
Наставник шоу «Танцы» Мигель станет режиссером сериала
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
HBO выпустит сериал, основанный на мемах про принца Джорджа
Гигинеишвили спродюсировал сериал о «русском Мистере Бине»
СМИ: у «Молчания ягнят» появится спин-офф
Фильмы про Алису Селезневу переснимут создатели «Вторжения»
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
«Хорошая жена» с Зудиной, Польских и Урсуляк готовится к эфиру
HBO отменил один приквел «Игры престолов» и анонсировал другой
Возлюбленная Петрова снимется в сериале о «фильмах для взрослых»
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках
Кожевникова показала фото со съемок «Горя от ума»
Семья Юлии Началовой одобрила идею снять сериал о певице
Федор Бондарчук начал съемки сериала по сценарию своей жены
Волкова и Дятлов на съемках в Крыму: первые фото с площадки
Алексей Воробьев снимется с Джоном Малковичем
Звезда «Шерлока» сыграет мелкого мошенника в новом сериале
Стало известно, кто заменит Чака Норриса в новом «Крутом Уокере»
Розанова, Шпица, Брик с дочкой: все звезды фестиваля сериалов
Звезда сериала «Игра престолов» возвращается на телевидение
24-летний сын Александра Робака вместе с ним снимается в сериале
Подруги в слезах: Пегова и Снаткина на съемках сериала
Старшая дочь Веры Глаголевой объявила о съемках в новом проекте
Шпица, Дайнеко на премьере с Марио Касасом в Москве
Вилкова и Трубинер вместе снимаются в сериале: первые кадры
Шукшина снимается в новом сериале с Кореневой и Щербаковым
Безрукова, Лоза, Николаев вместе снимаются в сериале
Лядова поддержала Вдовиченкова на премьере сериала «Учителя»
Толстоганова и Снаткина вместе появятся в новом сериале
Нагиев, Назаров и Ксенофонтова снимаются в продолжении «Кухни»
Фанаты с трудом узнали постаревших актеров «Беверли-Хиллз 90210»
Робак и Михалкова играют влюбленных в новом сериале Хлебникова
Аверин и звезда «Султана моего сердца» снимаются в новом проекте
Константин Богомолов снимет сериал о маньяке-убийце
Режиссер российского «Чернобыля» ответил на критику трейлера
Звезда «Не родись красивой» снимается в новом сериале
Популярный американский сериал 2000-х перезапустят
В американском сериале о досоветской России показали мавзолей
СМИ: по «Гарри Поттеру» могут снять сериал
Звезда «Игры престолов» сыграет в комедийном сериале
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на пробах
51-летняя Яна Поплавская показала себя «беременной» на съемках
Новости
Ума Турман и звезда «Теории большого взрыва» снимутся вместе
Мария Миронова снялась в сериале про выигрыш в лотерею
Фанаты «Звездных войн» раскритиковали роман «Скайуокер. Восход»
Том Хэнкс приехал на съемки и заразился коронавирусом
Звезда «Игры престолов» вернется на ТВ после 6-летнего перерыва
Мерьем Узерли призналась в чувствах к коллеге по сериалу
Бледанс, Жуков, Борщева и другие на премьере сериала «Корни»
Вин Дизель рассказал об «альфа-Груте» в новом фильме про Тора
Анна Седокова запускает новое откровенное шоу
12-летняя дочь Миллы Йовович снялась со Скарлетт Йоханссон
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун — 62
Агилера и звезды новой «Мулан» на мировой премьере фильма
СМИ: Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Шепелеву нашли замену в шоу «На самом деле»
Кира Найтли представила фильм «Мисс Плохое поведение»
Disney снимет многосерийный приквел «Красавицы и чудовища»
Лазарев расплакался на съемках телешоу
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Софья Эрнст: «Хочется рассказывать истории сильных женщин»
Усатова ищет невесту Аверину в новом сериале: фото со съемок
«Евровидение» оказалось под угрозой из-за коронавируса
Эмилия Кларк рассказала, что украл ее брат из «Игры престолов»
Тарасова и Стычкин играют пару: фото со съемок новой комедии
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Полина Виторган: «Родители не хотели, чтобы я была артисткой»
Матвеев — Шерлок, Богомолов — злодей: фото со съемок сериала
Дочь Валерии, Барановская, Клава Кока на вечеринке «Жары»
Премьеру нового фильма о Бонде отложили из-за коронавируса
Назван любимый фильм российских женщин
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Группа «Время и Стекло» распалась Участница группы Надежда Дорофеева опубликовала видео с объяснениями
Дети
Почему возникает бесплодие и как его избежать Рассказывает врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Любовь Ефремова
Леди
Как выглядит 33-летняя женщина, 5 раз увеличившая грудь Как британка, вдохновившись карикатурой, решилась на пластику и сменила род деятельности.
Здоровье
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости Пять лет назад он ушел из бизнеса.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь