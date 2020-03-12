Фанаты «Звездных войн» раскритиковали роман «Скайуокер. Восход»

Фанатам «Звездных войн» очень не понравился роман «Скайуокер. Восход», который должен был пролить свет на некоторые загадки картины Джей Джей Абрамса. На их реакцию в соцсетях обратил внимание портал We Got This Covered.
Наибольшее недовольство вызвали откровения авторов по поводу того, что воскресший Палпатин фактически был клоном. А также то, что отец Рей на самом деле не был его сыном, а был, по сути, клоном клона, что делает главную героиню истории дочерью Палпатина. Кроме того, их возмутило, что авторы фактически назвали платоническим поцелуй между Кайло Реном и Рей.
Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» вышел на большие экраны в декабре 2019 года. Несмотря на критику фанатского сообщества, картина собрала в мире более $1,06 млрд. Главные роли в нем исполнили Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек.
Напомним, в феврале 2020 года Disney представила новую эпоху «Звездных войн», которая получила название «Расцвет Республики». Первые книги и комиксы, действие которых разворачивается во времена «Расцвета Республики», поступят в продажу на фестивале Star Wars Celebration, который состоится в Анахайме в августе