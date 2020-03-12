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12 марта 2020, ИА REGNUMновость

Фанаты «Звездных войн» раскритиковали роман «Скайуокер. Восход»

Поклонники выразили негодование в соцсетях
Кадр из фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Фанатам «Звездных войн» очень не понравился роман «Скайуокер. Восход», который должен был пролить свет на некоторые загадки картины Джей Джей Абрамса. На их реакцию в соцсетях обратил внимание портал We Got This Covered.

Издание отмечает, что многие поклонники космической саги выразили на своих страницах разочарование и гнев по поводу противоречивых сведений, которые были изложены в книге.

Наибольшее недовольство вызвали откровения авторов по поводу того, что воскресший Палпатин фактически был клоном. А также то, что отец Рей на самом деле не был его сыном, а был, по сути, клоном клона, что делает главную героиню истории дочерью Палпатина. Кроме того, их возмутило, что авторы фактически назвали платоническим поцелуй между Кайло Реном и Рей.

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» вышел на большие экраны в декабре 2019 года. Несмотря на критику фанатского сообщества, картина собрала в мире более $1,06 млрд. Главные роли в нем исполнили Дэйзи Ридли, Адам ДрайверДжон Бойега, Оскар Айзек.

Напомним, в феврале 2020 года Disney представила новую эпоху «Звездных войн», которая получила название «Расцвет Республики». Первые книги и комиксы, действие которых разворачивается во времена «Расцвета Республики», поступят в продажу на фестивале Star Wars Celebration, который состоится в Анахайме в августе

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