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12 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Ума Турман и звезда «Теории большого взрыва» снимутся вместе

Актеры встретятся на площадке нового проекта Apple TV+ «Подозрение»
Ума Турман | Источник: Legion-Media.ru

49-летняя Ума Турман снимется в новом проекте, триллере «Подозрение» (Suspicion), основанном на израильской драме «Под чужим флагом». Сериал будет выходить на платформе Apple TV+, передает The Hollywood Reporter.

Турман сыграет американскую бизнес-леди, 21-летнего сына которой похищают в одном из фешенебельных нью-йоркских отелей.

По сюжету похищение попало на камеры видеонаблюдения. Первые подозрения падают на четверых подданных Великобритании, остановившихся в это время в отеле.

Шоураннером стал Роб Уильямс («В погоне за тенями»). Вместе с Турман в сериале снимется звезда сериала «Теория большого взрыва» Кунал Нэйэр, а также Ноа Эммерих, Джорджина Кэмпбелл, Элизабет Хенстридж и другие. Дата старта съемок пока не определена.

Израильский сериал «Под чужим флагом» вышел на экраны в 2015 году. Свою адаптацию нашумевшего шпионского триллера снимают и в России — сериал «Фальшивый флаг» с Максимом Дроздом в главной роли выйдет в 2020 году. 

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