Мария Миронова снялась в сериале про выигрыш в лотерею

Канал «Россия 1» готовит к показу мелодраму «В шаге от рая» с Марией Мироновой, Ярославом Бойко и Ольгой Павловец в главных ролях. Режиссером стал Евгений Семенов, снявший сериалы «Анна-детективъ» и «Про Веру».
В центре сюжета — история обыкновенной семьи Потаповых, которая внезапно выигрывает 99 миллионов рублей. Поздравить победителей приезжает топ-менеджер компании Полина (Мария Миронова). Она сообщает, что для получения приза семье необходимо сняться в документальном фильме про них.
Теперь главе семейного бизнеса Константину Потапову (Ярослав Бойко), его дочери Аглае (Алиса Лозовская), сыну Мишке (Олег Чугунов) и купившему лотерейный билет отцу Льву (Игорь Бочкин) предстоит не только решить, как они распорядятся выигрышем, но и сохранить свое лицо перед камерами. А ведь у каждого члена семьи — свои планы на свалившееся на голову богатство.
По словам Марии Мироновой, ее героиня имеет самое непосредственное отношение к семье Потаповых.
Необычные обстоятельства заставляют их переосмыслить прошлое и восстановить человеческие отношения. Моя героиня Полина едет на встречу с семьей победителей не просто так. Когда-то она и сама была ее частью, там у нее осталась дочь, с которой она мечтает наладить связь.
Режиссер сериала отмечает, что «все в этом фильме было взято из жизни». А главная идея сериала — показать, как важно ценить настоящее.
Премьера сериала «В шаге от рая» состоится 16 марта.