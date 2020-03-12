Том Хэнкс приехал на съемки и заразился коронавирусом

СИДНЕЙ, 12 марта. /ТАСС/. Американский актер Том Хэнкс его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, и теперь изолированы в госпитале австралийского города Голд-Кост, где проходят лечение. Об этом в четверг артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Мы чувствовали себя уставшими, словно у нас простуда и легкая лихорадка. Чтобы поступить правильно, как необходимо в сегодняшнем мире, мы прошли тестирование на коронавирус, и тесты оказались положительными. Том Хэнкс

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. 63-летний артист исполняет в нем роль Тома Паркера — менеджера певца. Пока не ясно, где и как пара заразилась новым коронавирусом. До недавнего времени чета оставалась в Сиднее, откуда уехала в Голд-Кост лишь в начале этой недели.

В заявлении киностудии Warner Bros., которое цитирует телеканал, указано, что компания «тесно сотрудничает с австралийскими учреждениями здравоохранения, чтобы найти и установить связь со всеми, кто мог контактировать» с Хэнксом. «Здоровье и безопасность членов нашей компании является нашим главным приоритетом, и мы принимаем меры предосторожности, чтобы защитить всех, кто занят на производстве наших фильмов по всему миру», — говорится в сообщении киностудии.