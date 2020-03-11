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11 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда «Великолепного века» рассказала о влюбленности на съемках

Мерьем Узерли дала откровенное интервью
Мерьем Узерли и Озан Гювен в сериале «Великолепный век»

36-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая популярность благодаря роли Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», сделала откровенное признание. В интервью турецкой газете Aksam звезда отметила, что во время съемок в телешоу питала романтические чувства к партнеру по площадке — Озану Гювену, исполнившему роль коварного визиря Рустема-паши, союзника ее героини. 

Это чувство не покинуло меня до сих пор. В сценах с поцелуями я раскована, только если мой партнер — Гювен.
Мерьем Узерли

Отметим, что слухи о романе Узерли и Гювена ходят с 2014 года. Актеры уверяют, что между ними дружеские отношения.

Турецкий телесериал «Великолепный век» выходил на экраны с 2011 по 2014 год и получил четыре сезона. Шоу рассказывает о любви султана Сулеймана I и его супруги Роксоланы, известной также под именем Хюррем Султан. 

6.9
Великолепный век
2011/Турция16+драмамелодрамаисторическийбиография
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