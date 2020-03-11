Звезда «Великолепного века» рассказала о влюбленности на съемках

Мерьем Узерли и Озан Гювен в сериале «Великолепный век»

36-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая популярность благодаря роли Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», сделала откровенное признание. В интервью турецкой газете Aksam звезда отметила, что во время съемок в телешоу питала романтические чувства к партнеру по площадке — Озану Гювену, исполнившему роль коварного визиря Рустема-паши, союзника ее героини.

Это чувство не покинуло меня до сих пор. В сценах с поцелуями я раскована, только если мой партнер — Гювен. Мерьем Узерли

Отметим, что слухи о романе Узерли и Гювена ходят с 2014 года. Актеры уверяют, что между ними дружеские отношения.