Бледанс, Жуков, Борщева и другие на премьере сериала «Корни»

В Центре документального кино состоялась премьера нового ситкома СТС «Корни». На красной дорожке сериал представили исполнители ключевых ролей — Елена Валюшкина, Сергей Чирков, Ксения Корнева. Гостями премьеры стали Эвелина Бледанс, Валерия Федорович, Елена Борщева, Михаил Шац, Анна Невская, Евгения Малахова, Сергей Жуков.
По сюжету столичному топ-менеджеру Диме приходится вернуться в родной город спустя десять лет, чтобы выкупить местный ДК для строительства торгового центра. Но на пути к бизнес-проекту встанет его бывшая девушка Алена и по совместительству директор ДК, а также приставучие родственники, которые напомнят амбициозному парню о его корнях.
Анна Невская поделилась своими эмоциями от просмотра сериала:
Очень смешно и близко! Я родилась не в Москве и сейчас много гастролирую, поэтому подмечаю знакомые типажи, ситуации, язык и выражения. Особенно хочу поблагодарить авторов, которые все это точно показали в сценарии <...> Посмотрела две серии на одном дыхании, любопытно увидеть продолжение.
Режиссером сериала стал Марк Горобец, снявший «Желтый глаз тигра» и «Закрытую школу». Помимо Марка Богатырева, исполнившего главную роль, в сериале также задействованы Владимир Сычев, Тимур Родригез, Анна Уколова, Данила Якушев.
Первая серия ситкома «Корни» выходит на СТС 12 марта.