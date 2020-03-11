Бледанс, Жуков, Борщева и другие на премьере сериала «Корни»

По сюжету столичному топ-менеджеру Диме приходится вернуться в родной город спустя десять лет, чтобы выкупить местный ДК для строительства торгового центра. Но на пути к бизнес-проекту встанет его бывшая девушка Алена и по совместительству директор ДК, а также приставучие родственники, которые напомнят амбициозному парню о его корнях.