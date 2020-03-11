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11 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Анна Седокова запускает новое откровенное шоу

Певица ищет ярких участников через соцсети

37-летняя Анна Седокова объявила в инстаграме о запуске нового шоу об отношениях. Певица написала:

Совсем скоро мы приступим к съемкам моего шоу об отношениях, сексе, любви, страсти и... «Квартира 69» — это тайное место, где можно говорить обо всем и тебе ничего за это не будет.
Анна Седокова
Во время загрузки произошла ошибка.
 

Также Анна объявила о поиске участников для своего шоу. Артистка приглашает «ярких личностей» или «великих актеров», а также отмечает, что для участия в ее шоу понадобится «любить сцену, танцы, зажигать и немного черный юмор».

На какой именно платформе будет выходить ее шоу, певица пока не сообщает.

Это не первый опыт Седоковой в качестве ведущей. Ранее Анна вела передачу «Вокруг света во время декрета» на канале СТС со своими тремя детьми, а также спортивное шоу «Король ринга».

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