Анна Седокова запускает новое откровенное шоу

37-летняя Анна Седокова объявила в инстаграме о запуске нового шоу об отношениях. Певица написала:
Совсем скоро мы приступим к съемкам моего шоу об отношениях, сексе, любви, страсти и... «Квартира 69» — это тайное место, где можно говорить обо всем и тебе ничего за это не будет.
Также Анна объявила о поиске участников для своего шоу. Артистка приглашает «ярких личностей» или «великих актеров», а также отмечает, что для участия в ее шоу понадобится «любить сцену, танцы, зажигать и немного черный юмор».
На какой именно платформе будет выходить ее шоу, певица пока не сообщает.
Это не первый опыт Седоковой в качестве ведущей. Ранее Анна вела передачу «Вокруг света во время декрета» на канале СТС со своими тремя детьми, а также спортивное шоу «Король ринга».