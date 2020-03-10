Агилера и звезды новой «Мулан» на мировой премьере фильма

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Мулан», киноверсии одноименного диснеевского мультфильма 1998 года. На красной дорожке картину представили режиссер Ники Каро, исполнительница роли Мулан Лю Ифэй, а также Джет Ли, Донни Йен, певица Кристина Агилера, записавшая для ленты несколько песен. Гостями показа стали Крисси Мец, Джейми Александр и многие другие знаменитости.