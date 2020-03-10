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10 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Кира Найтли представила фильм «Мисс Плохое поведение»

Новая картина расскажет о женщинах, которые пытаются сорвать конкурс красоты в Англии 70-х
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В Лондоне прошла премьера фильма «Мисс Плохое поведение». На красную дорожку вышли исполнительницы главных ролей — Кира Найтли, Эмма Коррин, Сьюки Уотерхаус, Гугу Эмбата-Ро, Кили Хоуз.

Фильм рассказывает о женщинах, живущих в Англии 70-х, которые задумали сорвать конкурс «Мисс Мира», проходящий в Лондоне. По красной дорожке премьеры прошла и Перл Янсен — одна из участниц того самого конкурса красоты и «Мисс Южная Африка».

Режиссером стала Филиппа Лоуторп («Вызовите акушерку»). В фильме также снялись Джесси Бакли и Грег Киннир.

В российский прокат фильм «Мисс Плохое поведение» выйдет 23 апреля 2020.

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