Кира Найтли представила фильм «Мисс Плохое поведение»

В Лондоне прошла премьера фильма «Мисс Плохое поведение». На красную дорожку вышли исполнительницы главных ролей — Кира Найтли, Эмма Коррин, Сьюки Уотерхаус, Гугу Эмбата-Ро, Кили Хоуз.
Фильм рассказывает о женщинах, живущих в Англии 70-х, которые задумали сорвать конкурс «Мисс Мира», проходящий в Лондоне. По красной дорожке премьеры прошла и Перл Янсен — одна из участниц того самого конкурса красоты и «Мисс Южная Африка».
Режиссером стала Филиппа Лоуторп («Вызовите акушерку»). В фильме также снялись Джесси Бакли и Грег Киннир.
В российский прокат фильм «Мисс Плохое поведение» выйдет 23 апреля 2020.