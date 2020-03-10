Кира Найтли представила фильм «Мисс Плохое поведение»

Фильм рассказывает о женщинах, живущих в Англии 70-х, которые задумали сорвать конкурс «Мисс Мира», проходящий в Лондоне. По красной дорожке премьеры прошла и Перл Янсен — одна из участниц того самого конкурса красоты и «Мисс Южная Африка».