Disney снимет многосерийный приквел «Красавицы и чудовища»

Студия Disney начала работу над съемками сериала, который станет приквелом фильма «Красавица и чудовище», передает издание The Hollywood Reporter. Приквел будет посвящен истории Гастона и Лефу.
Сообщается, что к своим ролям вернутся голливудские актеры Люк Эванс (Гастон) и Джош Гад (Лефу). Как стало известно, сценаристами сериала станут Адам Хоровиц («Остаться в живых»), Эдвард Китсис («Однажды в сказке») и сам Гад, который будет еще и шоураннером проекта.
Об участии Эммы Уотсон (Белль) и Дэна Стивенса (Принц/Чудовище) еще не известно, однако создатели сериала не исключают, что актеры могут появиться в нескольких эпизодах. По данным издания, пока студия намерена отснять мини-сериал на шесть эпизодов — для своего стримингового сервиса Disney+.
Напомним, обновленная диснеевская классика, фильм «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом в главных ролях, вышла на экраны в 2017 году. Премьера оригинального мультфильма состоялась в 1991 году.