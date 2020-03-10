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10 марта 2020, Газета.Ruновость

Disney снимет многосерийный приквел «Красавицы и чудовища»

Голливудские актеры вернутся к своим ролям
Кадр из фильма «Красавица и чудовище»

Студия Disney начала работу над съемками сериала, который станет приквелом фильма «Красавица и чудовище», передает издание The Hollywood Reporter. Приквел будет посвящен истории Гастона и Лефу.

Сообщается, что к своим ролям вернутся голливудские актеры Люк Эванс (Гастон) и Джош Гад (Лефу). Как стало известно, сценаристами сериала станут Адам Хоровиц («Остаться в живых»), Эдвард Китсис («Однажды в сказке») и сам Гад, который будет еще и шоураннером проекта.

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Как рассказал источник, сериал выйдет в формате мюзикла. История развернется задолго до событий, показанных в фильме, и поможет расширить вселенную «Красавицы и чудовища».

Об участии Эммы Уотсон (Белль) и Дэна Стивенса (Принц/Чудовище) еще не известно, однако создатели сериала не исключают, что актеры могут появиться в нескольких эпизодах. По данным издания, пока студия намерена отснять мини-сериал на шесть эпизодов — для своего стримингового сервиса Disney+.

Напомним, обновленная диснеевская классика, фильм «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом в главных ролях, вышла на экраны в 2017 году. Премьера оригинального мультфильма состоялась в 1991 году.

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