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10 марта 2020, Газета.Ruновость

Лазарев расплакался на съемках телешоу

Артист возглавляет жюри музыкального конкурса «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Лазарев стал плакать во время эфира музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!», выходящем на телеканале «Россия 1». Столь эмоциональную реакцию у артиста вызвало выступление участницы конкурса из Мурманской области Полины Смирновой.

По словам Лазарева, исполнение конкурсантки было невероятным:

Новость
Басков, Лазарев и Арбенина на съемках нового сезона шоу талантов
Это очень сложно объяснить, это такой полет. Это было грандиозное выступление. Ваше выступление напоминает хождение по канату.
Сергей Лазарев

Ведущий шоу Николай Басков отметил, что впервые видит слезы Сергея Лазарева. За свое выступление Смирнова получила 82 балла и участие в финале. 

«Ну-ка, все вместе!» — музыкальное шоу талантов, участие в котором принимают люди совершенно разных профессий. В каждом выпуске программы соревнуются 10 исполнителей. Выступление конкурсантов оценивает народное жюри из 100 человек: певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели музыкальных вузов страны, музыкальные блогеры и просто люди разных профессий, которые разбираются в музыке. 

Задача участников — исполнить музыкальную композицию так, чтобы судьям захотелось встать и петь вместе с ними. Чем больше голосов в свой хор получает конкурсант, тем больше очков он набирает. Конкурсант, который одержит победу в финальном испытании, получит кубок проекта и один миллион рублей.

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