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6 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Усатова ищет невесту Аверину в новом сериале: фото со съемок

Комедийная мелодрама «Невеста комдива» может похвастаться увлекательным сюжетом и ярким актерским составом

9 марта в 21:00 на телеканале «Россия 1» стартует комедийная мелодрама «Невеста комдива». Главные роли в сериале исполнили Максим АверинАлександра Никифорова, Нина Усатова, Анна Якунина. Режиссером сериала стал Александр Баранов («Березка», «Громовы»).

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Сюжет

События сериала разворачиваются в 70-е годы. Героиня Никифоровой — идейная комсомолка Катя, которую по окончании педагогического института распределяют в военный гарнизон. Здесь же служит ее жених, с которым, правда, она знакома только по переписке и который оказался аферистом, выдававшим себя за командующего дивизией генерала Кузина. В то время как настоящий комдив Кузин (Аверин), как выясняется, о Кате никогда не слышал. 

Однако по стечению обстоятельств местная газета публикует их совместный снимок с подписью: «Комдив Кузин и его невеста Е. Петрова». Это запускает целую цепь событий, и в результате жизни всех героев меняются самым кардинальным образом.

Аверин: «Это очень похоже на жизнь»

Так, мама Кузина, играет которую Нина Усатова, ошарашена внезапной новостью о невесте сына и находит ему более, на ее взгляд, подходящую партию. 

С Максимом Авериным у нас взаимная любовь, и мне кажется, что зритель поверит нам, сцены очень искренние у нас получаются. Так я чувствую внутренним барометром.
Нина Усатова

Отношения героев запутываются чем дальше, тем больше: все они оказываются втянуты в водевильный водоворот страстей. За всем этим коллективным помешательством Кузин рискует упустить настоящую любовь, ведь уже долгие годы в него влюблена начальница столовой Марина (Анна Якунина).

Мы с Аней Якуниной взялись за этот проект потому, что нам стало интересно сыграть такую историю взаимоотношений, когда настоящая любовь оказывается совсем рядом, а ты ее не замечаешь. Это очень похоже на жизнь и называется «синдром отложенного счастья»: ждешь-ждешь, а уже не за горами и финал…
Максим Аверин

Аверин и Якунина, кстати, уже давно дружат, и не только в жизни, но и на экране: вот уже почти десять лет актеры играют закадычных друзей в сериале «Склифосовский». Однако влюбленную пару они играли впервые.

Невеста комдива
2020/Россия16+драмамелодрама
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Настоящий дух 70-х

Создатели сериала с гордостью отмечают, что с максимальной скрупулезностью восстанавливали атмосферу 70-х годов. В частности, костюмы для героини Усатовой шили по эскизам с фотографий ее родной тети, которая была женой офицера из военного городка.

Кроме того, в сериале звучат прекрасно знакомые всем песни таких коллективов, как «Самоцветы» и «Лейся, песня».

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