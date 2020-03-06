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6 марта 2020, Lenta.Ruновость

«Евровидение» оказалось под угрозой из-за коронавируса

Рассматриваются различные сценарии проведения конкурса
Источник: Legion-Media.ru

Представители Европейского вещательного союза (EBU), организующие международное вокальное состязание «Евровидение», не смогут прибыть на встречу с делегатами от стран-участниц конкурса. Членам организации запретили путешествовать после того, как у одного из их коллег обнаружили коронавирус, передает Billboard.

Отмечается, что делегаты от Швеции и Израиля также отказались посещать встречу в Роттердаме, запланированную на 9 марта. Корпорация общественного вещания Израиля KAN решила не посылать представителей в Нидерланды из-за рекомендаций министерства здравоохранения.

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Как сообщил Daily Star со ссылкой на представителя EBU, организация рассматривает различные сценарии проведения конкурса в свете вспышки коронавируса.

Эксперты заявили, что мероприятие оказалось под угрозой из-за вируса и, скорее всего, будет отменено. Они призвали отказаться от состязания в Роттердаме, перенеся «Евровидение» в интернет.

65‑й юбилейный конкурс «Евровидение» в 2020 году собираются провести в Нидерландах, поскольку в 2019 году его выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Песенное соревнование продлится с 12 по 16 мая в Роттердаме. Россию на мероприятии представит группа Little Big. Отметим, что представитель России выигрывал «Евровидение» лишь однажды: в 2008 году с песней Believe первое место в конкурсе занял Дима Билан.

Напомним, что по состоянию на 6 марта новым типом коронавируса в мире заразились свыше 97 тысяч человек. Из них 3348 человек скончались, а более 53 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы в 73 странах мира, в том числе в России.

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