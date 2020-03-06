«Евровидение» оказалось под угрозой из-за коронавируса

Представители Европейского вещательного союза (EBU), организующие международное вокальное состязание «Евровидение», не смогут прибыть на встречу с делегатами от стран-участниц конкурса. Членам организации запретили путешествовать после того, как у одного из их коллег обнаружили коронавирус, передает Billboard.

Отмечается, что делегаты от Швеции и Израиля также отказались посещать встречу в Роттердаме, запланированную на 9 марта. Корпорация общественного вещания Израиля KAN решила не посылать представителей в Нидерланды из-за рекомендаций министерства здравоохранения.

Как сообщил Daily Star со ссылкой на представителя EBU, организация рассматривает различные сценарии проведения конкурса в свете вспышки коронавируса.

Эксперты заявили, что мероприятие оказалось под угрозой из-за вируса и, скорее всего, будет отменено. Они призвали отказаться от состязания в Роттердаме, перенеся «Евровидение» в интернет.

65‑й юбилейный конкурс «Евровидение» в 2020 году собираются провести в Нидерландах, поскольку в 2019 году его выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Песенное соревнование продлится с 12 по 16 мая в Роттердаме. Россию на мероприятии представит группа Little Big. Отметим, что представитель России выигрывал «Евровидение» лишь однажды: в 2008 году с песней Believe первое место в конкурсе занял Дима Билан.