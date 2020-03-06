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6 марта 2020, Газета.Ruновость

Эмилия Кларк рассказала, что украл ее брат из «Игры престолов»

Беннетт Кларк работал оператором на съемках сериала
Эмилия Кларк в сериале «Игра престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк рассказала, что украл ее брат Беннетт Кларк со съемочной площадки «Игры престолов», чтобы подарить ей на Рождество, передает Daily Mail. Звезда, родственник которой работал оператором на съемках сериала, призналась:

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Мой замечательный брат в это Рождество сделал мне лучший подарок. Когда он снимал одну из сцен сражения, ему удалось забрать флаг с эмблемой Дома Таргариенов.

Кларк добавила, что расплакалась от такого подарка. Актриса, напомним, играла роль принцессы Дейнерис Таргариен, дочери короля Эйериса II Безумного.

Сериал «Игра престолов», основанный на книгах Джорджа Р.Р. Мартина, выходил на канале HBO с 2011 по 2019 год и стал одним из наиболее популярных в истории. В телесаге рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть ряд аристократических семей, в то время как на человечество надвигается угроза от потусторонней расы. В шоу, кроме Кларк, снимались Кит Харингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Гвендолин Кристи, Лина Хиди, Натали Дормер и другие.

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