Тарасова и Стычкин играют пару: фото со съемок новой комедии

Телеканал ТНТ готовит к показу новую романтическую комедию « Золотое кольцо ». Главные герои фильма — три семейные пары, которые запланировали совместный отпуск, — молодые люди отправляются в путешествие по Золотому кольцу. Герои надеются, что поездка поможет им не только отдохнуть, но и решить накопившиеся проблемы в отношениях.

Главные роли исполнили Семен Штейнберг («Содержанки») и Ольга Дибцева («Холоп»), Владимир Яглыч и Вера Строкова («Невеста из Москвы»). Третья пара — Гарик и Кристина, роли которых исполнили Кирилл Каганович («Верность») и Аглая Тарасова. Они находятся на грани разрыва, однако поездка была запланирована заранее, и отказываться от нее ни он, ни она не собираются. Вместо этого они берут с собой новых возлюбленных: Кристина — спортсмена-триатлониста Антона (Евгений Стычкин), Гарик — девушку Лизу (Нино Нинидзе), с которой познакомился несколько дней назад.