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6 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Тарасова и Стычкин играют пару: фото со съемок новой комедии

Актеры приняли участие в проекте «Золотое кольцо»
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11
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11
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Телеканал ТНТ готовит к показу новую романтическую комедию «Золотое кольцо». Главные герои фильма — три семейные пары, которые запланировали совместный отпуск, — молодые люди отправляются в путешествие по Золотому кольцу. Герои надеются, что поездка поможет им не только отдохнуть, но и решить накопившиеся проблемы в отношениях.

Главные роли исполнили Семен Штейнберг («Содержанки») и Ольга Дибцева («Холоп»), Владимир Яглыч и Вера Строкова («Невеста из Москвы»). Третья пара — Гарик и Кристина,  роли которых исполнили Кирилл Каганович («Верность») и Аглая Тарасова. Они находятся на грани разрыва, однако поездка была запланирована заранее, и отказываться от нее ни он, ни она не собираются. Вместо этого они берут с собой новых возлюбленных: Кристина — спортсмена-триатлониста Антона (Евгений Стычкин), Гарик — девушку Лизу (Нино Нинидзе), с которой познакомился несколько дней назад. 

Сняли картину создатели сериалов «Ольга», «Реальные пацаны» и «Физрук». Креативный продюсер ленты Константин Майер («Толя-робот») так описал жанр «Золотого кольца»:

Это получился классический роуд-муви с элементами комедии. Где как не в самой большой стране снимать роуд-муви? <...> По настроению фильм ближе всего к французским душевным комедиям: светлый, лиричный и смешной.

Для работы над комедией команда проекта отправилась по главным достопримечательностям городов Золотого кольца. Съемки проходили на центральной улице города Владимира, в Переславле-Залесском, Суздальском музее самовара, дремучих ростовских лесах, у Плещеева озера, у многочисленных церквей и монастырей.

Комедию «Золотое кольцо» покажут на ТНТ 7 марта в 20.00.

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