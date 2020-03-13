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13 марта 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Стася Милославская: «Я бросила вызов самой себе»

24-летняя актриса, за плечами у которой солидная фильмография, рассказала «Кино Mail.ru» о своем успехе, отношении к конкуренции, совместной работе со Светланой Ходченковой в фильме «На острие» и о том, как важно взять саблю в правильную руку
Стася Милославская, фото: Сюзанна Дарни

В вашей фильмографии преобладают спортивные ленты — дебютная «Коробка», короткометражная «Ульяна», уже вышедший «Один вдох», грядущие «Стрельцов» и, конечно, «На острие». Интересно, почему так получается?

Стася Милославская: Просто почему-то так повелось, я не специально так выбираю. Но зато теперь уже точно — больше никаких спортивных драм. Хочется чего-то другого. После того, как сыграла саблистку, бессмысленно играть теннисистку, биатлонистку… Это будет уже неправда. Поэтому со спортивными фильмами я завязала.

А чем вас зацепила история в картине «На острие»?

— Мне понравилась героиня, Кира. Она достаточно дерзкая, грубая, она напоминает мне меня в том возрасте, когда я была младше. Но, конечно же, она совсем не я. Мне понравилась ее история, арка ее персонажа, драматургия, как она меняется. Это просто хорошая история соперничества, столкновения поколений.

На острие
2020/Россия6+драмаспорт
Смотреть трейлер

Ваша героиня Кира одержима победой. А вам знакомо это чувство?

— Когда я читаю сценарий и мне нравится материал, я иду на пробы — я, конечно же, одержима тем, чтобы эта роль досталась мне. Но от Киры я отличаюсь тем, что живу по принципу — мое от меня не уйдет. Она хочет добиться во что бы то ни стало, а я как-то стала спокойнее ко всему относиться. Мое от меня не уйдет, а если это не мое — мне чужого не надо.

А готовиться к роли было сложно?

— Когда я училась в Школе-студии МХАТ, у нас было фехтование, и оно мне ужасно не нравилось. Если бы мне в 2016 году сказали, что в 2018-м я сыграю спортсменку, я бы не поверила.

Этот предмет мне совершенно не давался. Я бросала шпагу, уходила с занятий, прогуливала — просто не могла себя заставить прийти туда. Еще и фехтовать приходилось правой рукой, а я левша. Конечно, было тяжело. Когда мне предложили роль саблистки, я поначалу засомневалась. Но затем подумала, что, наверное, это все неслучайно. И я бросила вызов самой себе.
Стася Милославская

Но поворотным стал момент, когда мне дали саблю в левую руку — и сразу все пошло. Я даже стала получать удовольствие! Стали получаться какие-то элементы, стали хвалить тренеры — а я люблю похвалу (смеется). Но было тяжело.

Получается, Киру — левшу — подстроили под вас?

— Когда я готовилась к съемкам, то, помимо тренировок, естественно, начала смотреть видео с соревнований, читать про разных спортсменок, смотреть, какие они на дорожке. И в итоге выбрала для себя Яну Егорян, это стало для меня своего рода референсом. А Егорян левша. Это ее отличительная черта. И для героини это оказалось интересно — она как бы против системы. Ведь всегда всех учат сражаться правой рукой. И я левша, я тоже чуть-чуть против системы. У левшей другое мышление, у них работает другое полушарие. Микеланджело был левшой! Так что здесь все сошлось.

По сюжету фильма у вас с героиней Светланы Ходченковой эпическое противостояние. Она заслуженная спортсменка, ее все знают, любят, уважают. Кира только становится частью этого мира, только заявляет о себе, и сразу так громко. Напрашивается параллель с реальностью…

Да, это драматургия! Но нет, на съемках такого не было. Я, хотя и знаю себе цену, но гораздо скромнее. И когда передо мной стоит Светлана Ходченкова, конечно же, я нервничаю и волнуюсь. Она профессионал, она давно в этой индустрии. Поначалу было страшно, но соперничества никакого не было.

Я ею абсолютно восхищаюсь, она мне очень помогала, давала советы по каким-то актерским приемам. Если у меня что-то не получалось, она вела себя очень профессионально и проявляла ко мне терпение. Естественно, опыта у меня меньше. А Света — умная, мудрая девушка, она понимает, что когда-то была в такой же ситуации, как и я. И кто-то помогал ей. Это же все циклично.

С остальными партнерами тоже была командная игра?

— Да, я вообще в своей жизни редко встречаюсь с соперничеством и конкуренцией. Конечно, конкуренция в профессии есть. Но когда ты четко понимаешь, кто ты и чего хочешь, подаешь правильный сигнал в космос, все визуализируется и приходит к тебе. Ты не нуждаешься в каждодневной борьбе и толкании локтями, доказывании чего-то. Доказывать мне нужно было, скорее, другое. В институте мне говорили, что это я могу играть, а это нет. Что мое амплуа — это маленькие, миленькие, хорошенькие, благополучные девочки. Из-за этого у меня долгое время был комплекс. Как это я не могу? Да я могу все! Поэтому мои первые шаги в кино были схваткой с самой собой. Я должна была доказать себе, что я могу и так, и так. И что на мне нет никакого ярлыка.

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фотографии
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фотографии

Много материала, который вам предлагают, приходится отсеивать?

— Да, я отсеиваю много, потому что сейчас, слава богу, не нахожусь в той ситуации, что пойду сниматься куда попало, лишь бы зарабатывать деньги. Меня в первую очередь интересует материал — если трогает история, то здесь не стоит вопрос денег. Это может быть и большой блокбастер, и дебютант, который снимет кино на коленке, но история будет классная. Я не могу согласиться на роль, если я ничего не чувствую. Я привыкла все делать по любви.

А какие-то табу у вас уже появились?

Пока нет. Постельным сценам я говорю да, даже если они откровенны, но оправданы сюжетно. Девушка другой ориентации — почему нет? Все опять же упирается в сценарий.

Я не знаю, что должно произойти, чтобы кризис сценариев кончился. У нас очень много хороших артистов, много толковых режиссеров, появляются молодые классные продюсеры, но очень мало хороших сценаристов. Это очень грустно. Так что я очень жду хороших сценариев.

А как вам кажется, героиня сегодняшнего дня — какая она?

— Сильная женщина. Мудрая женщина. Которая не боится идти наперекор устоям, которые давно сложились в нашей стране. Женщина, которая не боится уйти от мужа, не боится, что подумают люди. У нее нет этого мусора в голове, заложенного советскими традициями, типа «стерпится — слюбится», «бьет — значит любит». Я не феминистка, но это какие-то общечеловеческие вещи. Но я вижу такое количество несчастных девушек и женщин, которые боятся что-то делать самостоятельно, в одиночку.

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Я считаю, что самое главное в жизни — быть счастливой. А какими способами — неважно. Главное, чтобы они были легальными. Поэтому для меня героиня сегодняшнего дня — это женщина, которая не боится.

Вам встречались в последнее время такие героини в кино?

— Я сейчас смотрю «Утреннее шоу». Это очень круто и смело. Мне очень радостно, что у Дженнифер Энистон началась новая волна, она выходит на уровень топ-артисток, потому что это очень тяжелая драматическая роль. Как и Риз Уизерспун, которая всем известна, в основном, по «Блондинке в законе». У них невероятный дуэт, такие красивые женщины, мощные диалоги…

Помимо Энистон и Уизерспун, кем из современных актрис вы восхищаетесь? Есть какой-то ориентир?

— По типажу мне близки Натали Портман, Кира Найтли, Марион Котийяр, Вайнона Райдер. Я не могу сказать, что восхищаюсь ими от фильма к фильму, но отдельными ролями — да. У Натали Портман — Жаклин Кеннеди, у Котийяр — Эдит Пиаф.

Я бы хотела сыграть великую женщину! Это большая ответственность и большой вызов. Но лет через десять. Сейчас я к этому еще не готова.

Есть какое-то актерское, профессиональное качество, которого вам пока не хватает?

— Мне нужно еще учиться, больше читать. Артист не имеет права быть глупым. Я считаю, что очень много упускаю, много ленюсь. Вечером прихожу домой и смотрю какой-нибудь сериальчик. Конечно, современные сериалы — Netflix, HBO — это тоже большая школа, полезно смотреть на работу этих артистов, подмечать мелочи… Но читать, конечно, надо больше. Надо взять себя в руки!

Через год выходит картина «Огонь», очень масштабный проект.

— Да, это история про пожарных, но я к ним никакого отношения не имею. Я там отвечаю за любовь. Этот проект мне подарил знакомство с моим кумиром детства, Константином Хабенским. Когда я узнала, что он будет моим экранным папой, я верещала, как маленький ребенок. Всегда мечтала с ним поработать. Моя ближайшая подруга Анфиса Черных работала с ним на фильме «Географ глобус пропил», когда мы еще учились в школе. Помню, как завидовала ей тогда! Он очень светлый, добрый, чуткий, скромный человек. Скромность так украшает артиста.

Вы родились не в актерской семье. Родители поддерживали ваше стремление стать актрисой?

— Боялись, конечно. Но никогда не отговаривали. В этом плане они достаточно свободные люди.

Очень жалко ребят, которым родители говорят, мол, сначала отучись, а потом… Вот это тоже советское «а потом» — жить надо сейчас! Я благодарна родителям, что я развивалась — и танцы, и балет, и музыкальная школа… Может быть, они рассчитывали на мое музыкальное будущее, но дальше школы я не пошла. Меня захватил театр.

Сейчас вам кино дает больше, чем театр?

— Театр — хорошее место, чтобы расти. Это хороший тренинг для артиста, он очень дисциплинирует. Но только в том случае, если ты работаешь там на хороших условиях, если это не превращается в какое-то болото. Я играю 4 спектакля (в Театре им. Ермоловой — прим. ред.), мне замечательно. Принимаю участие только в том, в чем хочу, — мы с Меньшиковым сразу так договорились. Каждый раз испытываешь трепет и волнение за секунды до того, как откроется занавес. Потому что никогда не знаешь, что тебя ждет. Это адреналин. Кому-то нужно, чтобы чувствовать себя живым, кому-то — чтобы просто проснуться.

Стася Милославская, фото: Сюзанна Дарни

В вашем окружении и в российском кино в целом много талантливых молодых актеров – из МХТ, Гоголь-центра. Как вам кажется, в чем сила этой новой волны?

— Мне кажется, в честности. В чем сила? В правде (смеется). Они не идут на компромиссы. Я обожаю Гоголь-центр за то, что это очень демократичные, простые и бескомпромиссные ребята. Их так воспитал Кирилл Семенович Серебренников. Если бы у меня было другое окружение, я бы, наверное, ушла в какие-то тусовки, гламур… Но меня окружают те, кому это все по барабану, и меня это тоже формирует. Филипп Авдеев, Юра Борисов, Ваня Янковский… Они никогда не пойдут на что-то только ради денег. Они все умные, вдумчивые, подробные. Будут трясти режиссера до последнего, пока не добьются нужного результата.

Этим ваше поколение отличается от предыдущего?

— Предыдущее — это то, которое выпускалось в 90-е, начале нулевых? Там и кино особо не было, и театры полупустые. Думаю, они хватались за любую возможность прокормить семью. В этом нет ничего зазорного. Такая ситуация была в стране. Сейчас она не очень поменялась, но изменилась киноиндустрия. Стало чуть полегче. Но мне сложно говорить за всех. Я москвичка, у меня есть тыл. Я не приехала покорять Москву, я здесь родилась. Я изначально чуть расслабленнее. Всегда есть бабушка, которая покормит. Мама, папа. И все остальные родственники. Это очень удобно. Хотя я финансово независима с 19 лет, в жизни бывало всякое. Иногда приходилось возвращаться к родителям, просить помощи. К тому же я при театре, это стабильная работа. Так что я не вижу смысла хвататься за все. Сейчас я занимаюсь не работой, а творчеством.

Беседовала Екатерина Комаровская

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