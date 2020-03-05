Премьеру нового фильма о Бонде отложили из-за коронавируса

Премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили из-за вспышки смертельного коронавируса. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter в среду, 4 марта.
25-й фильм бондианы должен был выйти в апреле, однако показ сдвинули на полгода. Лента выйдет на экраны лишь в ноябре. Уточняется, что это первый голливудский проект, сдвинувший дату премьеры из-за китайского вируса.
В декабре 2019 года в сети появился трейлер новой части франшизы. На видео Бонд в исполнении Дэниэла Крэйга сталкивается со своим врагом Сафином, которого играет Рами Малек. А в феврале 2020 года 18-летняя певица Билли Айлиш презентовала заглавную песню к фильму «Не время умирать».
Режиссером «Не время умирать» выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В картине также сыграли Леа Сейду, Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Бен Уишоу, Ана де Армас и Кристоф Вальц.
Первая лента бондианы, «Доктор Ноу», вышла в 1962 году, Джеймса Бонда играл Шон Коннери. Позже агента 007 также играли Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан.
Напомним, в общей сложности в мире новым типом коронавируса заразились свыше 95 тысяч человек. Из них 3254 человека скончались, а более 51 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы в 73 странах мира, в том числе в России.