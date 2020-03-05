Премьеру нового фильма о Бонде отложили из-за коронавируса

Дэниэл Крэйг в фильме «Не время умирать»

Премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили из-за вспышки смертельного коронавируса. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter в среду, 4 марта.

25-й фильм бондианы должен был выйти в апреле, однако показ сдвинули на полгода. Лента выйдет на экраны лишь в ноябре. Уточняется, что это первый голливудский проект, сдвинувший дату премьеры из-за китайского вируса.

В декабре 2019 года в сети появился трейлер новой части франшизы. На видео Бонд в исполнении Дэниэла Крэйга сталкивается со своим врагом Сафином, которого играет Рами Малек. А в феврале 2020 года 18-летняя певица Билли Айлиш презентовала заглавную песню к фильму «Не время умирать».

<iframe width="850" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/GB_S2qFh5lU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.