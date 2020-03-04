Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки

Игорь Крутой, Лера Кудрявцева, Олеся Судзиловская, Филипп Киркоров и Николай Басков вместе снялись в новом проекте, название и формат которого пока не разглашаются. Об этом сам Крутой рассказал в инстаграме, выложив видео с участием звездных коллег.
Композитор отметил:
Был сегодня на съемках секретного спецпроекта, которые под грифом строжайшей конспирации проходят на окраине Москвы.<...> После снятия вето о неразглашении с удовольствием поделюсь с вами уникальными подробностями сегодняшних съемок.
Хотя подробности проекта неизвестны, под роликом Крутой оставил тег «Царь», а Олесю Судзиловскую во время съемок видео назвал Любовью Орловой.
Подписчики продюсера решили, что звезды, вероятно, переснимают сцены из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» для одного из телешоу: Басков в образе напоминает Жоржа Милославского, а Киркоров позирует в шапке Мономаха.