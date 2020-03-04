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4 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки

Игорь Крутой поделился первыми кадрами со съемок засекреченного нового проекта

Игорь Крутой, Лера Кудрявцева, Олеся Судзиловская, Филипп Киркоров и Николай Басков вместе снялись в новом проекте, название и формат которого пока не разглашаются. Об этом сам Крутой рассказал в инстаграме, выложив видео с участием звездных коллег.

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Композитор отметил:

Был сегодня на съемках секретного спецпроекта, которые под грифом строжайшей конспирации проходят на окраине Москвы.<...> После снятия вето о неразглашении с удовольствием поделюсь с вами уникальными подробностями сегодняшних съемок.
Игорь Крутой

Хотя подробности проекта неизвестны, под роликом Крутой оставил тег «Царь», а Олесю Судзиловскую во время съемок видео назвал Любовью Орловой.

Подписчики продюсера решили, что звезды, вероятно, переснимают сцены из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» для одного из телешоу: Басков в образе напоминает Жоржа Милославского, а Киркоров позирует в шапке Мономаха.

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