Полина Виторган: «Родители не хотели, чтобы я была артисткой»

Полина Виторган. Фото: Марина Рязанцева, предоставлено актрисой

Вы уже посмотрели «Очень женские истории» на большом экране. Как впечатления?

— Я поняла, что в нашей стране есть прекрасные актрисы. Это и так было всем известно, но я под очень приятным впечатлением от всех женских ролей в фильме. Я поняла, что есть к чему стремиться, и это круто.

Расскажите о своей героине.

— Можно сказать, что это молодая девушка в тот период, когда девочка превращается в женщину, со всеми своими переживаниями.

Ваша новелла показалась мне самой символичной, в ней много смыслов.

— Да, там много разных тем. И мне кажется, каждый вычленит то, что у него болит, что ему интересно, что его задевает. Кого-то заинтересует тема современного искусства, кого-то — тема «страданий» бедной девочки, которая старается быть сильной, несмотря ни на что.

Для меня, пожалуй, главный посыл в том, что надо относиться ко всему легче и проще, давать волю своим эмоциям и тому, что ты переживаешь, и идти дальше весело. Полина Виторган

В вашей жизни были такие ситуации и переживания, какие постигли героиню вашей новеллы?

— У нее там много тем для переживаний. Что-то, конечно, было. Она говорит: «Меня назвали жирной, и я плакала, умер Пушистик — я плакала». Мне кажется, у всех такое есть, у меня такое было. Но это круто, это путь. Так и должно быть.

Возникали какие-то трудности в процессе съемок?

— Там была шикарная команда – режиссер Аня Саруханова, оператор Ксения Середа, партнерша моя Анфиса Черных. Когда есть команда, то все сложности преодолеваются легко.

В последнее время в кино четко вырисовывается тенденция — женские персонажи выходят на первый план.

— Возможно, да. Стоит обратить внимание на то, что даже все режиссеры в «Историях», кроме Антона Бильжо, — женщины. И у нас в фильме оператором была Ксюша Середа – казалось бы, это супермужская профессия. Сейчас какое-то женское время началось, да. Мне это очень нравится. Но, может быть, оно всегда так было, просто сейчас начали обращать на это внимание.

В связи с тем, что женщины вышли на первый план, появилось разнообразие женских ролей, образов. У вас есть какие-то характеры, роли мечты, которые хотелось бы воплотить на экране?

У меня, безусловно, есть какие-то представления о том, что я бы хотела попробовать — какую историю или какую тему, но эти представления мне хочется оставить внутри себя.

Во времена юности вашей мамы или бабушки такого выбора ролей, пожалуй, не было. Но все же, какие их работы – ваши любимые?

— У бабушки Аллы Балтер мне очень нравится «Кошка на раскаленной крыше». Но вообще, мне все нравится смотреть с ней – все спектакли, фильмы. А мама (заслуженная артистка России Виктория Верберг, — прим. ред.), она в ТЮЗе работает, и я все детство туда ходила, видела все спектакли по очень много раз, и, пожалуй, это были мои первые театральные впечатления.

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А у папы и дедушки есть любимые работы (папа Полины – актер Максим Виторган, дедушка – народный артист России Эммануил Виторган, — прим. ред.)?

— Я ко многим их работам отношусь с трепетом.

В детстве смотрела фильм — не помню, как он назывался, — и героя, которого папа играл, там убили. Для меня это была такая трагедия! Сложно ребенку адекватно воспринимать, все равно на экране на папу смотришь с любовью.

Можете сказать, что вы выросли за кулисами?

— Ну, мне не нравится эта формулировка, но я действительно могу сказать, что часто ходила в театр.

В семье все были уверены, что вы станете актрисой?

— Думаю, что нет. Потому что в детстве я была очень зажатая, стеснительная и закрытая. Я даже сама себе не могла мороженое заказать в кафе. Потом начала что-то пробовать, преодолевать страхи, и мне это стало очень интересно.

Тем не менее, вы начали сниматься в десятом классе (Полина сыграла Сашу Зайцеву в подростковом возрасте в сериале «Дневник доктора Зайцевой», — прим. ред.).

— В десятом я и начала как раз ходить на курсы, узнавать, что да как, чему учат в театральных институтах, что я за человек такой.

Был ли шанс, что вы НЕ станете актрисой?

— Конечно, был. Я выпендривалась и ходила на дни открытых дверей в какие-то литературные институты, но поняла, что мне не очень хватало мозгов тогда, наверное. (Смеется.)

Советовались с семьей по поводу выбора профессии?

Родители, естественно, не хотели, чтобы я была артисткой, но, поскольку они с уважением относятся ко мне и дают мне свободу, никто на мои решения не влиял. На тот момент мне не нужен был совет в плане того, идти мне или не идти. У меня была цель, и я просто уперто к ней шла.

Почему родители были против?

— Мне кажется, очень часто артисты против того, чтобы их дети становились артистами. Потому что в большинстве случаев это несчастная судьба, отсутствие денег, зависимость, и так далее. У меня, например, однокурсников 36 человек, из них артистами работает сейчас семь. И это еще много. Представьте, сколько людей выпускаются из театральных институтов.

Фамилия помогает вам в учебе, в карьере, или мешает?

— Иногда очень мешает, потому что я сразу чувствую, что от меня что-то ждут. Но я отношусь к этому спокойно.

А получению ролей она не способствует?

— Я, конечно, не знаю. Хочется верить, что все, что у меня было, было «по любви». Ты же находишься в диалоге с человеком, важно, чтобы вы друг друга слышали, понимали, содействовали друг другу. На площадке, на сцене все видно, все вопросы сразу отпадают. В процессе участвует человек, а не то, как он называется. (Смеется.)

Вам часто приходится отказываться от предложений в кино?

Я еще ни разу не отказывалась, но у меня не миллиард предложений. Я очень люблю ходить на пробы. Даже если на стадии чтения сценария понимаю, что это не мое, все равно иду. А так, чтобы меня утвердили и умоляли: пожалуйста, снимайся у нас, — а я отказалась, — такого не было.

Родные давали или дают вам какие-нибудь профессиональные советы?

— Я очень благодарна своим родителям за то, что они никогда не лезут ко мне с советами. Если я у них спрашиваю, хочу знать их мнение, они, безусловно, мне что-то говорят, и мне важно, что они говорят. Вообще, они меня оценивают по делу. Если что-то плохо, они мне скажут. Не факт, что я с ними соглашусь, но мне важно будет их выслушать. Мы находимся с ними в диалоге, что приятно.

Дедушка смотрит ваши работы?

— Что-то видел. Но не все, потому что он часто в разъездах.

Он не критикует молодое поколение кинематографистов, не говорит, что они все делают не так, как раньше, как надо?

— Нет, он современный и умный. Он за свободу человека во всех его проявлениях. (Смеется.)

Как вам кажется, молодые артисты – какие они?

— Дерзкие, смелые, свободные. Как бы это ни звучало, по-моему, это действительно так. Не боящиеся быть нестандартными.

А как, на ваш взгляд, изменилось кино со времен молодости вашего дедушки, с советских лет?

Знаете, мне очень дорога тема человеческих взаимоотношений, человеческой судьбы, добра, зла, настоящей любви. Сейчас эта тема немного ушла на другой план, а в советских фильмах ее много.

Полина Виторган, фото: Анна Суховей, предоставлено актрисой

Из недавних фильмов и сериалов что вас больше всего зацепило?

— Надо вспомнить, я очень много всего смотрю. Например, посмотрела «Быка» Бориса Акопова, и мне очень понравился этот фильм — начиная с истории и заканчивая артистами, операторской работой.

В современном кино есть актеры или актрисы, на которых вам хотелось бы равняться?

— Я бы не формулировала этот так, что хочется равняться. Хочется идти своим путем. Но вот те, кто вдохновляют своими работами, безусловно есть. Вот взять даже самые крутые сериалы, которые недавно вышли, – «Домашний арест», «Шторм» с прекрасной Аней Михалковой...

Я люблю вдохновляться, очень часто влюбляюсь – в мужчину, в женщину, в работу, во что угодно. И это состояние влюбленности, оно меня ведет, без него никак не могу! Поэтому я люблю талантливых людей, которые не боятся быть собой, проявлять себя, быть непохожими на других, меня это очень вдохновляет.

Расскажите о вашей последней влюбленности.

— Недавно я посмотрела фильм Терренса Малика «Тайная жизнь»: меня очень вдохновили два главных артиста и сам фильм, история. Кстати, в фильме «Очень женские истории» тоже спрятаны вдохновения.

Продолжите фразу: «Полина Виторган через 10 лет…»

— Мне кажется, что я еще в начале пути, много всего хочется попробовать и сделать. Хочется, чтобы была работа по душе, гармония, спокойствие, радость, юмор. Сказала много общих слов. (Смеется.) Не хочу говорить очень конкретно, лучше оставить это в себе.

Беседовала Анна Гоголь