Водонаева, Бледанс, Безрукова на премьере с Биковичем

«Отель „Белград“» рассказывает о сербском сердцееде и по совместительству хозяине пятизвездочного отеля. Однажды он случайно портит новое приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет незадачливого отельера жениться на своей дочке. Совсем некстати после четырехлетней разлуки герой неожиданно сталкивается со своей русской любовью.