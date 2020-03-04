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Водонаева, Бледанс, Безрукова на премьере с Биковичем

В прокат выходит авантюрная комедия «Отель „Белград“»
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В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера комедии «Отель „Белград“» Константина Статского, известного по сериалам «Мажор» и «Мост». Зрителям фильм представили исполнители главных ролей — Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Миодраг Радонич.

Гостями премьеры стали Алена Водонаева, Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс, Елена Валюшкина, Карина Андоленко, Юлия Топольницкая, Екатерина Волкова, Алика Смехова, Ольга Кузьмина, Рина Гришина, Анжелика Каширина, Роман Маякин, Евгения Малахова и другие.

«Отель „Белград“» рассказывает о сербском сердцееде и по совместительству хозяине пятизвездочного отеля. Однажды он случайно портит новое приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет незадачливого отельера жениться на своей дочке. Совсем некстати после четырехлетней разлуки герой неожиданно сталкивается со своей русской любовью.

Бикович и Пожарская играют влюбленных

В широкий прокат комедия выходит 5 марта.

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