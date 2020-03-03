Пересильд, Машкова, Дапкунайте на премьере фильма Добрыгина

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла московская премьера «Sheena667» — фильма, который стал режиссерским дебютом актера Григория Добрыгина. Драму представил сам режиссер, а также исполнительница одной из ролей Юлия Пересильд.
Гостями премьеры стали Ингеборга Дапкунайте, Мария Машкова, Александр Горчилин, Михаил Идов, Егор Корешков, Полина Максимова, Мириам Сехон, звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина.
По сюжету картины, супруги Оля и Вадим живут в гармонии и мечтают о собственном бизнесе. Однажды в поисках подходящего для реализации идеи варианта Вадим случайно заходит в видеочат, оставленный другом у него на компьютере. Там герой знакомится с девушкой — и становится ею одержим.
Отметим, что премьера фильма прошла в рамках Международного Роттердамского кинофестиваля в начале 2019 года. В России показ драмы впервые прошел в июне на «Кинотавре 2019» в Сочи, где она получила приз за лучший дебют от журнала «Искусство кино».
В широкий прокат «Sheena667» выходит 26 марта.