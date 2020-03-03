Пересильд, Машкова, Дапкунайте на премьере фильма Добрыгина

В кинотеатре « Каро 11 Октябрь » прошла московская премьера « Sheena667 » — фильма, который стал режиссерским дебютом актера Григория Добрыгина . Драму представил сам режиссер, а также исполнительница одной из ролей Юлия Пересильд .

По сюжету картины, супруги Оля и Вадим живут в гармонии и мечтают о собственном бизнесе. Однажды в поисках подходящего для реализации идеи варианта Вадим случайно заходит в видеочат, оставленный другом у него на компьютере. Там герой знакомится с девушкой — и становится ею одержим.