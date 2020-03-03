Лазарев пожелал Little Big удачи на «Евровидении»

Кадр из клипа Little Big Go Bananas

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Стало известно, что Россию на «Евровидении» в Роттердаме в мае 2020 года будет представлять группа из Санкт-Петербурга Little Big. Об этом объявили в эфире «Первого канала».

Илья Прусикин: «Огромный груз ответственности»

По словам вокалиста группы Ильи Прусикина, на конкурсе Little Big исполнят веселый трек «с бразильским оттенком».

Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе.

Он добавил, что группа чувствует «огромный груз ответственности». «Потому что это — представлять страну. Поначалу была радость, а потом пришел страх. Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не упасть в грязь лицом», — отметил Прусикин.

Выбор представителей России для многих стал неожиданностью. Тем не менее, коллеги поддержали музыкантов. Певец Сергей Лазарев, который представлял Россию на песенном конкурсе в 2019 и 2016 годах, уже пожелал Little Big удачи:

Я желаю ребятам удачи, желаю отлично выступить и достойно представить нашу большую страну. Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором. Сергей Лазарев

Поддержал команду и Филипп Киркоров, неоднократно готовивший участников для европейского смотра. Он отметил, что выбор «Первого канала» показался ему «неожиданным и перспективным»:

Группа свежая, музыка у них модная, и расшевелить европейскую тусовку они способны как никто. Будем болеть за Little Big, я их поклонник. Надо отдать должное креативу Константина Львовича [Эрнста] , который сделал такой выбор.

Отметим, ранее в сети ходили слухи о том, что на «Евровидение» от России отправится Александр Панайотов. У себя в инстаграме после объявления о том, что выбор пал на Little Big, певец лаконично написал: «Ну что... Поехали дальше. Полный вперед!»

Исполнителям предстоит побороться за выход в финал. Согласно жеребьевке, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Их соперниками станут артисты из Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Мальты, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии, Швеции.

Группа Little Big появилась в 2013 году в Санкт-Петербурге, она играет в стилях панк, поп и рейв и часто гастролирует в Европе. Особую популярность исполнителям принес хит Skibidi.