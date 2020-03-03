Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
25 фильмов
Мужской уикенд: 25 боевиков с девушками в главной роли
70 фильмов
Все о нем: фильмы, которые помогут лучше понять мужчин
50 фильмов
Кино с характером: 50 фильмов для защитников
15 фильмов
От Пиноккио до Сэлинджера: 15 главных премьер Берлинале 2020
7 фильмов
Вместо «Паразитов»: 7 корейских триллеров, которые стоит увидеть
10 телешоу
Реальная любовь: 10 увлекательных шоу про отношения
12 сериалов
Диверсанты и шпионы: 10 военных детективных сериалов
10 сериалов
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
10 необычных сериалов для романтического вечера
13 сериалов
Страшно увлекательно: 13 остросюжетных сериалов-триллеров

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
3 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским

Актеры исполняют ключевые роли в многосерийной драме «За час до рассвета»
34
фотографии
34
фотографии
34
фотографии

Телеканал НТВ приступил к съемкам остросюжетной исторической драмы «За час до рассвета». Режиссером проекта выступает постановщик фильма «Тобол» и сериала «Великая» Игорь Зайцев. Роли в 16-серийной драме исполняют Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Агния Дитковските, Артур Ваха, Алена Михайлова, Александра Флоринская, Владимир Зайцев.

События сериала разворачиваются в 1946 году. Лейтенант Денис Журавлев возвращается с фронта в родной город и устраивается на работу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко по прозвищу Сатана — человек целенаправленный, но с трудным характером. В городе орудует банда под предводительством матерого рецидивиста Клеща. Шумейко надеется, что Журавлев поможет ему реализовать неординарный план по поимке преступника. Бурковский отметил:

Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху. Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна.
Андрей Бурковский

Сценарий написали Савва Минаев («СМЕРШ. Продолжение»), Георгий Шабанов (продюсер «Коллектора») и Александр Щербаков («Мажор»). Производителем проекта выступает компания Art Pictures Vision в партнерстве с «Киностудией МИМ» при поддержке онлайн-сервисов more.tv и Wink. Продюсируют теледраму, в частности, Федор Бондарчук, Тимур Вайнштейн («Медное солнце»), Вячеслав Муругов («Филатов»), Дмитрий Табарчук («Кухня. Война за отель») и Георгий Шабанов («Как я стал русским»). Съемки сериала пройдут в Москве, Московской области и Твери.

Дата премьеры драмы «За час до рассвета» пока неизвестна.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Андрей Бурковский
Константин Хабенский
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
Артур Ваха
Алена Михайлова
Асмус в «Булках», Яковлева в форме: киноновости недели
Александра Флоринская
Федор Бондарчук
Бен Аффлек стал блондином для новой роли
За час до рассвета
Владимир Зайцев
Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках
Артур Смольянинов
Агния Дитковските
Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева
7-летний сын Прилучного показал фото со съемок
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу
58-летняя Елена Яковлева снова снимается в форме
Из-за коронавируса прерваны съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Режиссер «Родины» снимет сериал об Октябрьской революции
Счастье в конверте: как снимали необычное кино без участия звезд
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу
Сцену с дочерью Бодрова-мл. вырезали из ее первого фильма
Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото
Ксения Собчак снялась в новом сериале своего мужа
Ривз и Мосс снова снимаются вместе 17 лет спустя
Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу
Усатый Нагиев играет сурового отца в комедии: первые фото
Прилучный получил главную роль в новом фильме Бекмамбетова
Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках
Джуд Лоу планирует сняться в сатирическом сериале о Голливуде
Прыжок с небоскреба: появились кадры со съемок новой «Матрицы»
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Самбурская на троне: первые фото со съемок шоу «Битва престолов»
Режиссер показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена на съемках
Режиссер «Текста» экранизирует еще одну книгу Глуховского
«Квартет И» приступил к съемкам «Громкой связи» с Мироновой
Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»: новые фото
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Ради съемок Бледанс занималась спортом по три раза в день
В сериале по «Паразитам» может сыграть звезда «Мстителей»
Иванова призналась, что плакала, прощаясь с коллегами по съемкам
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Киану Ривз на съемках «Матрицы 4»: первые фото с площадки
Чиповская и Прилучный снимаются в новом фильме: первые фото
«Первый канал» запускает шоу с Собчак и Гордоном
Наставник шоу «Танцы» Мигель станет режиссером сериала
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан
Марина Зудина рассказала о непростых съемках с сыном
В «Ведьмаке» переделают не понравившиеся зрителям доспехи
Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Толкалина и Лазарев-мл. играют любовь в сериале: фото со съемок
Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей
15 лет спустя: Киселева на съемках «Слабого звена»
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
HBO выпустит сериал, основанный на мемах про принца Джорджа
Александр Домогаров снялся в фильме своего сына
Новости
Лазарев пожелал Little Big удачи на «Евровидении»
Меган Маркл хочет вернуться на экраны в роли супергероини
Стали известны победители Берлинского кинофестиваля
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
От Грин до Мастроянни: все звезды на «французском "Оскаре"»
Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»
Сергей Лазарев устроил скандал на съемках музыкального шоу
Асмус в «Булках», Яковлева в форме: киноновости недели
Бен Аффлек стал блондином для новой роли
Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер про Есенина
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала
Милославская, Снигирь, Исакова: звезды на премьере фильма
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Кортни Кокс раскрыла подробности о воссоединении «Друзей»
Маколей Калкин получил роль в популярном сериале
Ирина Безрукова, Мария Машкова, Полина Виторган на кинопремьере
Ева Мендес вернулась бы в кино ради роли диснеевской злодейки
От Снигирь до Шукшиной: наши звезды в модных зарубежных сериалах
Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках
Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева
Disney представила новую эпоху «Звездных войн»
7-летний сын Прилучного показал фото со съемок
Ходченкова и Милославская в первом трейлере фильма «На острие»
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу
Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма
Асмус сыграет главную роль в фильме «Булки»
58-летняя Елена Яковлева снова снимается в форме
Из-за коронавируса прерваны съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Американка после развода превратилась из толстушки в бодибилдера Главное - найти моральную поддержку.
Дети
Бондарчук поделилась редкими кадрами с «особенной» дочкой Звезда привлекла внимание общественности к серьезной проблеме
Леди
Молодая возлюбленная Петрова в дерзком образе снялась для глянца Стася Милославская показала подписчикам кадр из черно-белой фотосессии.
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь