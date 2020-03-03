Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским

События сериала разворачиваются в 1946 году. Лейтенант Денис Журавлев возвращается с фронта в родной город и устраивается на работу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко по прозвищу Сатана — человек целенаправленный, но с трудным характером. В городе орудует банда под предводительством матерого рецидивиста Клеща. Шумейко надеется, что Журавлев поможет ему реализовать неординарный план по поимке преступника. Бурковский отметил: