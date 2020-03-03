Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским

Телеканал НТВ приступил к съемкам остросюжетной исторической драмы «За час до рассвета». Режиссером проекта выступает постановщик фильма «Тобол» и сериала «Великая» Игорь Зайцев. Роли в 16-серийной драме исполняют Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Агния Дитковските, Артур Ваха, Алена Михайлова, Александра Флоринская, Владимир Зайцев.
События сериала разворачиваются в 1946 году. Лейтенант Денис Журавлев возвращается с фронта в родной город и устраивается на работу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко по прозвищу Сатана — человек целенаправленный, но с трудным характером. В городе орудует банда под предводительством матерого рецидивиста Клеща. Шумейко надеется, что Журавлев поможет ему реализовать неординарный план по поимке преступника. Бурковский отметил:
Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху. Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна.
Сценарий написали Савва Минаев («СМЕРШ. Продолжение»), Георгий Шабанов (продюсер «Коллектора») и Александр Щербаков («Мажор»). Производителем проекта выступает компания Art Pictures Vision в партнерстве с «Киностудией МИМ» при поддержке онлайн-сервисов more.tv и Wink. Продюсируют теледраму, в частности, Федор Бондарчук, Тимур Вайнштейн («Медное солнце»), Вячеслав Муругов («Филатов»), Дмитрий Табарчук («Кухня. Война за отель») и Георгий Шабанов («Как я стал русским»). Съемки сериала пройдут в Москве, Московской области и Твери.
Дата премьеры драмы «За час до рассвета» пока неизвестна.