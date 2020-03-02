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Стали известны победители Берлинского кинофестиваля

В Германии определили лауреата «Золотого медведя»
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БЕРЛИН, 29 февраля. /ТАСС/. Фильм «Зла не существует» режиссера Мохаммада Расулофа завоевал «Золотого медведя» — главную награду 70-го Берлинского кинофестиваля. Лента снята иранскими, немецкими и чешскими кинематографистами, в основе сюжета — истории четырех мужчин, рассказывающие о степени индивидуальной свободы.

Сам режиссер, по данным СМИ, не смог приехать на церемонию: ему с 2017 года запрещено покидать Иран. Приз за Расулофа получила его дочь Баран Расулоф.

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В Берлине стартовал кинофестиваль: звезды на церемонии открытия

Работа камбоджийского режиссера Рити Панха «Облученные», которая рассказывает о жизни людей, переживших радиоактивное облучение в ходе войны, признана лучшим документальным фильмом. Лучшим актером стал Элио ДжерманоЯ хотел спрятаться»), а лучшей актрисой — Паула Бир («Ундина»). Лучшим режиссером признали Хон Сан Су («Женщина, которая убежала»).

Гран-при жюри получил фильм «Никогда, Редко, Иногда, Всегда» режиссера Элизы Хиттман. Это интимная драма о двух девочках-подростках из сельской Пенсильвании, которые столкнулись с незапланированной беременностью. Награду за лучшую операторскую работу присудили Юргену Юргесу, который работал над фильмом «Дау. Наташа» Ильи Хржановского. Что касается специального приза 70-го Берлинале, то его получила картина «Удали историю» Бенуа Делепина и Гюстава Керверна.

Берлинский фестиваль проходит с 1951 года. Лентой открытия первого смотра стала картина Альфреда Хичкока «Ребекка». Из года в год сеансы посещают в общей сложности более 300 тыс. человек.

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