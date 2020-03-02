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2 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»

В прокат выходит диснеевский мультфильм о братьях-эльфах

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера мультфильма Disney и Pixar «Вперед». Анимационную картину представил актер и участник «Голоса» Филипп Лебедев, озвучивший главного героя фильма.

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Фото предоставлены Disney

Выход ленты поддержали Оксана Акиньшина, Антонина Паперная, Екатерина Вилкова, Тимур Родригез, Мария Шалаева, Денис Шведов, Анатолий Белый, Джаник Файзиев, Валерий Тодоровский, Анна Бегунова и другие. Многие из звезд пришли на премьеру вместе с детьми.

Новый мультфильм рассказывает о двух братьях-эльфах. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах и пользуются автомобилями. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий. В оригинальной версии картины роли озвучили Том Холланд, Крис Пратт, Октавия Спенсер, а в российскойЮлия Меньшова, Владимир Яглыч и Анна Ардова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В российский прокат «Вперед» выходит 5 марта.

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