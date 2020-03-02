Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»

Новый мультфильм рассказывает о двух братьях-эльфах. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах и пользуются автомобилями. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий. В оригинальной версии картины роли озвучили Том Холланд, Крис Пратт, Октавия Спенсер, а в российской — Юлия Меньшова, Владимир Яглыч и Анна Ардова.