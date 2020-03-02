Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера мультфильма Disney и Pixar «Вперед». Анимационную картину представил актер и участник «Голоса» Филипп Лебедев, озвучивший главного героя фильма.
Фото предоставлены Disney
Выход ленты поддержали Оксана Акиньшина, Антонина Паперная, Екатерина Вилкова, Тимур Родригез, Мария Шалаева, Денис Шведов, Анатолий Белый, Джаник Файзиев, Валерий Тодоровский, Анна Бегунова и другие. Многие из звезд пришли на премьеру вместе с детьми.
Новый мультфильм рассказывает о двух братьях-эльфах. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах и пользуются автомобилями. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий. В оригинальной версии картины роли озвучили Том Холланд, Крис Пратт, Октавия Спенсер, а в российской — Юлия Меньшова, Владимир Яглыч и Анна Ардова.
В российский прокат «Вперед» выходит 5 марта.