Бен Аффлек стал блондином для новой роли

В сети появились новые фото со съемок драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль», которые проходят во Франции. Исполнители ключевых ролей в кадре выглядят неузнаваемыми. Так, Бен Аффлек стал блондином, а Мэтт Дэймон обзавелся бородкой. Папарацци также сфотографировали Адама Драйвера, который для одной из сцен облачился в доспехи.