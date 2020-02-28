Бен Аффлек стал блондином для новой роли

В сети появились новые фото со съемок драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль», которые проходят во Франции. Исполнители ключевых ролей в кадре выглядят неузнаваемыми. Так, Бен Аффлек стал блондином, а Мэтт Дэймон обзавелся бородкой. Папарацци также сфотографировали Адама Драйвера, который для одной из сцен облачился в доспехи.
Фильм основан на реальной истории последней законной дуэли, которая состоялась во Франции в XIV веке. События были описаны в книге Эрика Ягера «Последний поединок: Правдивая история боя в Средневековой Франции». Другие роли в картине исполняют Джоди Комер, Харриет Уолтер.
В мировой прокат «Последняя дуэль» должна выйти 25 декабря 2020 года.