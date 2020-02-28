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28 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Бен Аффлек стал блондином для новой роли

Актер снимается у Ридли Скотта в картине «Последняя дуэль»

В сети появились новые фото со съемок драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль», которые проходят во Франции. Исполнители ключевых ролей в кадре выглядят неузнаваемыми. Так, Бен Аффлек стал блондином, а Мэтт Дэймон обзавелся бородкой. Папарацци также сфотографировали Адама Драйвера, который для одной из сцен облачился в доспехи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм основан на реальной истории последней законной дуэли, которая состоялась во Франции в XIV веке. События были описаны в книге Эрика Ягера «Последний поединок: Правдивая история боя в Средневековой Франции». Другие роли в картине исполняют Джоди Комер, Харриет Уолтер.

В мировой прокат «Последняя дуэль» должна выйти 25 декабря 2020 года.

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