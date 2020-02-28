Милославская, Снигирь, Исакова: звезды на премьере фильма

«Один вдох» рассказывает о женщине, которая едет на море, знакомится со спасателем и оказывается очарована миром фридайвинга — подводного плавания без использования экипировки.

«Один вдох» рассказывает о женщине, которая едет на море, знакомится со спасателем и оказывается очарована миром фридайвинга — подводного плавания без использования экипировки.

Фильм основан на реальной истории чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой — первой в мире женщины, которая задержала дыхание более чем на девять минут. В 2015 году спортсменка пропала без вести во время одного из погружений в Средиземном море. Премьеру посетил ее сын Алексей Молчанов.