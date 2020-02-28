Милославская, Снигирь, Исакова: звезды на премьере фильма

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Елены Хазановой «Один вдох». Картину вместе с режиссером представили актеры Виктория Исакова, Максим Суханов, Стася Милославская, Филипп Ершов.
Выход драмы поддержали Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Ольга Ломоносова, Анастасия Меськова, Максим Лагашкин, Анна Цуканова-Котт, Александр Котт, Анна Меликян, Марьяна Спивак, Ирина Хакамада, Наталья Земцова, Анжелика Каширина. Также премьеру посетила девятилетняя звезда недавно вышедшего на экраны «Льда 2» Виталия Корниенко — она пришла, чтобы поддержать сестру Веронику.
«Один вдох» рассказывает о женщине, которая едет на море, знакомится со спасателем и оказывается очарована миром фридайвинга — подводного плавания без использования экипировки.
Фильм основан на реальной истории чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой — первой в мире женщины, которая задержала дыхание более чем на девять минут. В 2015 году спортсменка пропала без вести во время одного из погружений в Средиземном море. Премьеру посетил ее сын Алексей Молчанов.
Актерам пришлось пройти специальные курсы подготовки перед началом работы над картиной. Ключевые роли в фильме, кроме Исаковой и Суханова, исполнили Владимир Яглыч, Артем Ткаченко.
В широкий прокат драма «Один вдох» выходит 5 марта.