Маколей Калкин получил роль в популярном сериале

Создатель сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи анонсировал актерский состав десятого сезона шоу. К уже знакомым зрителю Саре Полсон, Эвану Питерсу, Кэти Бейтс, Адине Портер, Финну Уиттроку, Лили Рэйб и Анжелике Росс присоединится 39-летний Маколей Калкин.
Сериал-антология стартовал в 2011 году. Разные сезоны шоу связаны между собой только мистической тематикой и актерами. Тема нового сезона «Американской истории ужасов», а также дата его выхода пока неизвестны.
Калкин прославился в детстве, сыграв главную роль в семейных комедиях «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Также снимался в фильмах «Добрый сынок», «Богатенький Ричи», «Клубная мания» и других. Недавно актер рассказал в интервью, что провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».