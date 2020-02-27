Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
25 фильмов
Мужской уикенд: 25 боевиков с девушками в главной роли
70 фильмов
Все о нем: фильмы, которые помогут лучше понять мужчин
50 фильмов
Кино с характером: 50 фильмов для защитников
15 фильмов
От Пиноккио до Сэлинджера: 15 главных премьер Берлинале 2020
7 фильмов
Вместо «Паразитов»: 7 корейских триллеров, которые стоит увидеть
12 сериалов
Диверсанты и шпионы: 10 военных детективных сериалов
10 сериалов
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
10 необычных сериалов для романтического вечера
13 сериалов
Страшно увлекательно: 13 остросюжетных сериалов-триллеров
20 сериалов
Навстречу приключениям: 20 веселых мультсериалов со всего света

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
27 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Маколей Калкин получил роль в популярном сериале

Актер появится в десятом сезоне хоррор-антологии «Американская история ужасов»
Маколей Калкин | Источник: Legion-Media.ru

Создатель сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи анонсировал актерский состав десятого сезона шоу. К уже знакомым зрителю Саре Полсон, Эвану Питерсу, Кэти Бейтс, Адине Портер, Финну Уиттроку, Лили Рэйб и Анжелике Росс присоединится 39-летний Маколей Калкин.

Сериал-антология стартовал в 2011 году. Разные сезоны шоу связаны между собой только мистической тематикой и актерами. Тема нового сезона «Американской истории ужасов», а также дата его выхода пока неизвестны.
7.7
Американская история ужасов
2011/США16+драмафантастикаужасытриллердетективный
Моя оценка
Смотреть трейлер

Калкин прославился в детстве, сыграв главную роль в семейных комедиях «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Также снимался в фильмах «Добрый сынок», «Богатенький Ричи», «Клубная мания» и других. Недавно актер рассказал в интервью, что провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Американская история ужасов
Финн Уиттрок
Finn Wittrock
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Тарантино
Эван Питерс
Evan Peters
Райан Мерфи
Ryan Murphy
Кардашьян и победители «Оскара» на вечеринке в честь премии
Кэти Бейтс
Kathy Bates
Адина Портер
Adina Porter
Питт, ДиКаприо, Терон: все звезды на ланче в честь «Оскара»
Маколей Калкин
Macaulay Culkin
Сара Полсон
Sarah Paulson
Турман, Хайек, Крэйг: звезды и победители на премии критиков
Трамп прокомментировал участие в фильме «Один дома 2»
Кинокритики США назвали лучший фильм года
Гвинет Пэлтроу с мужем, Джессика Лэнг и другие на премьере
Николь Кидман представила «Щегла» на кинофестивале в Торонто
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Двойник Питта и бульдог-кинокритик: новости недели
Мэрил Стрип и Николь Кидман снова снимутся вместе
Лоуренс, Тернер, Фассбендер: звезды на премьере «Людей Икс»
Звезда «Игры престолов» вошла в список самых влиятельных людей
Все звезды «Игры престолов» на премьере последнего сезона
Шейк, Лопез, Гага: гости и победители премии «Оскар 2019»
Шейк поддержала Купера на вручении премии Гильдии режиссеров США
Сериалы, продолжения которых ждут все. И дождутся в 2019-м
Уиллис с женой, МакЭвой и другие представили фильм «Стекло»
Шэрон Стоун снимется в приквеле «Пролетая над гнездом кукушки»
Актеры года и убыточные звезды Голливуда: киноновости недели
Маколея Калкина теперь будут звать Маколей Маколей Калкин Калкин
«Эмми 2018»: Йоханссон, Бандерас, Крус и другие на церемонии
Калкин трижды отказывался сниматься в «Теории большого взрыва»
Рианна, Буллок и модели на мировой премьере «8 подруг Оушена»
Бланшетт, Буллок, Херд и другие представили свои новые проекты
Маколей Калкин не может смотреть «Один дома», как другие
Розамунд Пайк может сыграть принцессу Диану в сериале «Вражда»
Претензии 101-летней актрисы к сериалу «Вражда» отклонили
Николь Кидман на съемках фильма «Щегол»: первые фото
Актер из фильма «Оно» сыграет русского мальчика в «Щегле»
Пенелопа Крус и Рики Мартин представили совместный сериал
Сара Полсон готова сыграть Дональда Трампа
Больны на голову: 13 главных психов из сериалов
Пенелопа Крус сыграет Донателлу Версаче
Новости
Безрукова, Машкова, дочь Виторгана на премьере фильма про женщин
Ева Мендес вернулась бы в кино ради роли диснеевской злодейки
От Снигирь до Шукшиной: наши звезды в модных зарубежных сериалах
Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках
Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева
Disney представила новую эпоху «Звездных войн»
7-летний сын Прилучного показал фото со съемок
Ходченкова и Милославская в первом трейлере фильма «На острие»
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу
Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма
Асмус сыграет главную роль в фильме «Булки»
58-летняя Елена Яковлева снова снимается в форме
Из-за коронавируса прерваны съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем
Суровые парни: 11 «горячих» скандинавских актеров
Режиссер «Родины» снимет сериал об Октябрьской революции
В Берлине стартовал кинофестиваль: звезды на церемонии открытия
Бледанс, Чехова с сыном на премьере «Доктора Дулиттла» в Москве
Дженнифер Лоуренс получила роль в комедии про астрономов
Счастье в конверте: как снимали необычное кино без участия звезд
Скорсезе раскрыл сюжет своего нового фильма
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу
Сцену с дочерью Бодрова-мл. вырезали из ее первого фильма
Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе»
Самбурская, Зудина, Безрукова на премьере «Калашникова»
Ксения Собчак снялась в новом сериале своего мужа
Ривз и Мосс снова снимаются вместе 17 лет спустя
Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Художник превращает кукол Барби в знаменитостей (фото) Он меняет не только их лица, но и прическу с одеждой.
Дети
Все больше мужчин выбирают радикальный метод контрацепции Семьи выбирают мужскую стерилизацию как способ обезопасить себя от нежелательной беременности
Леди
Простуда оказалась лимфомой: как россиянка борется за жизнь Непростая история об обычной женщине, которой нужна помощь.
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь