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27 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Ева Мендес вернулась бы в кино ради роли диснеевской злодейки

Актриса в последний раз появлялась на экране в 2014 году
Ева Мендес | Источник: Legion-Media.ru

45-летняя Ева Мендес готова вернуться в большое кино, а именно — в один из проектов студии Disney. Об этом актриса рассказала порталу Entertainment Tonight. Звезда, которая не появлялась на экранах уже более пяти лет, отметила, что хотела бы вновь сниматься ради своих дочерей:

Актерская профессия — это то, что я всегда буду любить. Просто теперь, когда у меня есть дети, я в особых рамках. Например, я не готова браться за фильмы, похожие на те, в которых снималась раньше. <...> Так что по сути — Disney, я вся ваша. Это все, что мне остается.
Ева Мендес

По словам актрисы, ей близок образ диснеевской злодейки. «Я больше похожа на Урсулу... Обожаю злодеев в диснеевских фильмах, они веселые», — добавила Мендес. Звезда также призналась, что она не против вновь объединиться с Уиллом Смитом, своим партнером по фильму «Правила съема: Метод Хитча», если создатели вдруг решат снять продолжение ленты 2005 года.

7.7
Правила съема: Метод Хитча
2005/США12+мелодрамакомедия
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Ева Мендес вместе с возлюбленным и коллегой Райаном Гослингом воспитывает двух дочерей. Последний фильм с участием актрисы — «Как поймать монстра» — вышел в 2014 году. Также артистка играла в лентах «Правила съема: Метод Хитча», «Призрачный гонщик», «Однажды в Мексике: Отчаянный 2», «Хозяева ночи».

Напомним, ранее Мендес уже отмечала, что не снимается, потому что выбор ролей для нее ограничен: она пытается подавать хороший пример дочерям.

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Ева Мендес
Eva Mendes
199 р.
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