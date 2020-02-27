Ева Мендес вернулась бы в кино ради роли диснеевской злодейки

Актерская профессия — это то, что я всегда буду любить. Просто теперь, когда у меня есть дети, я в особых рамках. Например, я не готова браться за фильмы, похожие на те, в которых снималась раньше. <...> Так что по сути — Disney, я вся ваша. Это все, что мне остается.