Дженнифер Лоуренс получила роль в комедии про астрономов

Картина расскажет о двух начинающих астрономах, которые отправляются в медиа-тур. Герои собираются предупредить человечество о приближающемся астероиде, способном уничтожить планету. Съемки начнутся в апреле 2020 года. Режиссер поделился:

Я в восторге, что буду работать над этим фильмом вместе с Дженнифер Лоуренс. <...> И тот факт, что Netflix рассматривает этот фильм как комедию мирового масштаба, поднимает планку для меня и моей команды.

Лоуренс является четырехкратной номинанткой на премию «Оскар». Свою единственную на настоящий момент статуэтку актриса получила за роль в фильме «Мой парень — псих!». Что касается МакКея, то он работал над сериалом «Наследники» и фильмом «Власть». Среди его грядущих проектов — сериал по оскароносным «Паразитам». Постановщик будет снимать мини-шоу для канала HBO вместе с автором оригинальной ленты, южнокорейским режиссером Поном Джун-хо.