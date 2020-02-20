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20 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Дженнифер Лоуренс получила роль в комедии про астрономов

Картина с участием звезды выйдет на платформе Netflix
Дженнифер Лоуренс | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Адам МакКей снимет Дженнифер Лоуренс в новом комедийном фильме «Не смотри вверх» (Don’t Look Up). Лента выйдет на стриминговой платформе Netflix.

Картина расскажет о двух начинающих астрономах, которые отправляются в медиа-тур. Герои собираются предупредить человечество о приближающемся астероиде, способном уничтожить планету. Съемки начнутся в апреле 2020 года. Режиссер поделился:

Новость
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Я в восторге, что буду работать над этим фильмом вместе с Дженнифер Лоуренс. <...> И тот факт, что Netflix рассматривает этот фильм как комедию мирового масштаба, поднимает планку для меня и моей команды.
Адам МакКей

Лоуренс является четырехкратной номинанткой на премию «Оскар». Свою единственную на настоящий момент статуэтку актриса получила за роль в фильме «Мой парень — псих!». Что касается МакКея, то он работал над сериалом «Наследники» и фильмом «Власть». Среди его грядущих проектов — сериал по оскароносным «Паразитам». Постановщик будет снимать мини-шоу для канала HBO вместе с автором оригинальной ленты, южнокорейским режиссером Поном Джун-хо.

Фильм «Не смотри вверх» планируется выпустить уже в 2020 году.

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