Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото

Стартовали съемки нового сериала «Грозный», режиссером которого выступает создатель популярных исторических саг «София» и «Годунов» Алексей Андрианов. Телефильм, который производится кинокомпанией «Москино» для канала «Россия 1», расскажет об одной из самых знаменитых и противоречивых фигур в истории России — царе Иване Грозном.