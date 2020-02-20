Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
7 фильмов
Вместо «Паразитов»: 7 корейских триллеров, которые стоит увидеть
50 фильмов
Конфетно-букетное: 50 фильмов для свиданий
50 фильмов
Фильмы про любовь: 50 лучших мелодрам 21-го века
25 фильмов
Самые необычные «оскаровские» фильмы последних лет
20 фильмов
Джоли в сказке, Камбербэтч в СССР: главные фильмы «Сандэнс 2020»
10 сериалов
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
10 необычных сериалов для романтического вечера
13 сериалов
Страшно увлекательно: 13 остросюжетных сериалов-триллеров
20 сериалов
Навстречу приключениям: 20 веселых мультсериалов со всего света
35 сериалов
Крестьянки, модели, декабристки: сериалы о нелегкой женской доле

Дом

Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Как живет самый большой город за полярным кругом?
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
20 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото

Режиссер «Годунова» и «Софии» приступил к съемкам нового исторического сериала
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Стартовали съемки нового сериала «Грозный», режиссером которого выступает создатель популярных исторических саг «София» и «Годунов» Алексей Андрианов. Телефильм, который производится кинокомпанией «Москино» для канала «Россия 1», расскажет об одной из самых знаменитых и противоречивых фигур в истории России — царе Иване Грозном.

Главную роль в сериале разделили 42-летний Александр Яценко и 61-летний Сергей Маковецкий: актеры воплотят на экране героя в разные периоды жизни. Другие роли исполняют Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Мария Шумакова, Никита Панфилов, Татьяна Лялина, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Виктор Добронравов, Артем Ткаченко, Софья Лебедева и другие.

Выход сериала «Грозный» в эфир ожидается в 2021 году, точная дата пока не называется.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Виктор Добронравов
Мария Шумакова
Ксения Собчак снялась в новом сериале своего мужа
Евгений Цыганов
Юрий Колокольников
Yuri Kolokolnikov
Ривз и Мосс снова снимаются вместе 17 лет спустя
Сергей Маковецкий
Игорь Миркурбанов
Усатый Нагиев играет сурового отца в комедии: первые фото
Никита Панфилов
Владимир Стеклов
Прилучный получил главную роль в новом фильме Бекмамбетова
Константин Крюков
Грозный
Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках
Виктор Сухоруков
Александр Яценко
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Софья Лебедева
Татьяна Лялина
Джуд Лоу планирует сняться в сатирическом сериале о Голливуде
Прыжок с небоскреба: появились кадры со съемок новой «Матрицы»
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Самбурская на троне: первые фото со съемок шоу «Битва престолов»
Режиссер показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена на съемках
Режиссер «Текста» экранизирует еще одну книгу Глуховского
«Квартет И» приступил к съемкам «Громкой связи» с Мироновой
Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»: новые фото
Ради съемок Бледанс занималась спортом по три раза в день
В сериале по «Паразитам» может сыграть звезда «Мстителей»
Иванова призналась, что плакала, прощаясь с коллегами по съемкам
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Киану Ривз на съемках «Матрицы 4»: первые фото с площадки
Чиповская и Прилучный снимаются в новом фильме: первые фото
«Первый канал» запускает шоу с Собчак и Гордоном
Наставник шоу «Танцы» Мигель станет режиссером сериала
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан
Марина Зудина рассказала о непростых съемках с сыном
В «Ведьмаке» переделают не понравившиеся зрителям доспехи
Басков, Лазарев и Арбенина на съемках нового сезона шоу талантов
Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Толкалина и Лазарев-мл. играют любовь в сериале: фото со съемок
Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
15 лет спустя: Киселева на съемках «Слабого звена»
HBO выпустит сериал, основанный на мемах про принца Джорджа
Александр Домогаров снялся в фильме своего сына
«Неловко, но я смирился»: Питт раскрыл, как его называл ДиКаприо
Гигинеишвили спродюсировал сериал о «русском Мистере Бине»
Рекорд Билли Айлиш и пополнение в «Сватах»: киноновости недели
Ходченкова играет саблистку: новые фото со съемок
В «Сватах» персонажа Добронравова в молодости сыграет его сын
Вилкова, Семчев, Лыков на съемках мистической мелодрамы
Шоу «Последний герой» снимают, несмотря на извержение вулкана
СМИ: у «Молчания ягнят» появится спин-офф
Гайдулян и Рубцова сообщили о съемках нового сезона «СашиТани»
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора»
Фильмы про Алису Селезневу переснимут создатели «Вторжения»
Опубликованы первые снимки Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко»
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику
Туман и девушки в купальниках: как снимают хоррор «Бывшая»
Новости
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе»
Самбурская, Зудина, Безрукова на премьере «Калашникова»
Ксения Собчак снялась в новом сериале своего мужа
Ривз и Мосс снова снимаются вместе 17 лет спустя
Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу
Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала»
Усатый Нагиев играет сурового отца в комедии: первые фото
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом
Прилучный получил главную роль в новом фильме Бекмамбетова
Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках
Паттинсон признался, что был в шоке, получив роль красавчика
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Джуд Лоу планирует сняться в сатирическом сериале о Голливуде
Disney снимет полнометражный фильм «Рапунцель»
Актриса из «Секса в большом городе» умерла на 87-м году жизни
Семенович, Лолита, Крид: звезды на концерте «Муз-ТВ» в Кремле
Прыжок с небоскреба: появились кадры со съемок новой «Матрицы»
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото
Самбурская на троне: первые фото со съемок шоу «Битва престолов»
Участником шоу «Холостяк» станет мужчина в образе женщины
Режиссер показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена на съемках
Билли Айлиш презентовала песню из нового фильма о Джеймсе Бонде
30 самых страстных и запоминающихся поцелуев в кино
У фильма «Аладдин» появится сиквел
Звезды «Сабрины — маленькой ведьмы» воссоединились 17 лет спустя
Режиссер «Текста» экранизирует еще одну книгу Глуховского
«Странно говорить о плагиате»: Козловский — о своем новом фильме
Мосс, Суинтон, Мюррей на первых кадрах нового фильма Андерсона
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Потерянное в США кольцо нашли в финском лесу через 47 лет (фото) Очень загадочная история
Популярные темы на «Детях»
А когда наоборот...По следам темы... 566
Девственницы 357
А не обсудить ли нам одно стихотворение? 207
Шестилетний ребенок на фильме 12+ 136
Леди
Елена Проклова раскрыла всю правду о своих пластических операциях Актриса не побоялась показать себя без макияжа.
Здоровье
В России появились наркоманы нового типа В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь