Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото

Стартовали съемки нового сериала «Грозный», режиссером которого выступает создатель популярных исторических саг «София» и «Годунов» Алексей Андрианов. Телефильм, который производится кинокомпанией «Москино» для канала «Россия 1», расскажет об одной из самых знаменитых и противоречивых фигур в истории России — царе Иване Грозном.
Главную роль в сериале разделили 42-летний Александр Яценко и 61-летний Сергей Маковецкий: актеры воплотят на экране героя в разные периоды жизни. Другие роли исполняют Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Мария Шумакова, Никита Панфилов, Татьяна Лялина, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Виктор Добронравов, Артем Ткаченко, Софья Лебедева и другие.
Выход сериала «Грозный» в эфир ожидается в 2021 году, точная дата пока не называется.