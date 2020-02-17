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17 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Джуд Лоу планирует сняться в сатирическом сериале о Голливуде

Шоураннером нового проекта станет создатель «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити
Тайка Вайтити, Джуд Лоу | Источник: Legion-Media.ru

Джуд Лоу может сыграть главную роль в новом мини-сериале канала Showtime «Автор» (The Auteur), пишет Variety. Отмечается, что работать над сатирическим шоу о Голливуде также будет создатель «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити. Он выступит в качестве продюсера и сценариста, а также снимет несколько эпизодов сериала.

«Автор», по данным источников, будет основан на одноименных комиксах Джеймса Каллахана и Рика Спирса.

Когда стартует производство шоу, неизвестно, поскольку Лоу готовится к съемкам в третьей части франшизы «Фантастические твари и где они обитают», а Вайтити — к работе над лентой «Тор: Любовь и Гром». Ранее Лоу снялся в сериале «Новый Папа» — продолжении шоу «Молодой Папа». Финал зрители увидели в феврале.

Напомним, ранее фильм Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» получил премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

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