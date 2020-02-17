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17 февраля 2020, ИА REGNUMновость

Disney снимет полнометражный фильм «Рапунцель»

Студия активно ищет режиссера новой ленты
Кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история»

Студия Disney работает над полнометражным игровым фильмом «Рапунцель». По сообщению портала DisInsider, сценаристом стнет Эшли Пауэлл, известная по другой диснеевской картине — «Щелкунчик и четыре королевства».

Пока неизвестно, будет ли новая «Рапунцель» перекликаться по сюжету с успешным мультфильмом «Рапунцель: Запутанная история» 2010 года, его короткометражным продолжением «Рапунцель: Счастлива навсегда» и телесериалом «Рапунцель: Новая история».

В настоящее время студия активно ищет режиссера для будущей картины. Disney хочет создать настоящий хит, чтобы не уронить планку мультфильма: анимационная картина «Рапунцель: Запутанная история» собрала в мировом прокате $590 млн, став самым успешным мультфильмом студии после «Короля Льва».

Отметим, что Disney активно выпускает live-action ремейки своих мультфильмов-хитов. Так, только в 2019 году свет увидели игровые фильмы «Король Лев», «Дамбо», «Аладдин» (по слухам, лента скоро получит сиквел).

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